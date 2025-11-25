Incydent przed jarmarkiem w Warszawie. Policja wkroczyła do akcji

Warszawiacy od lat z zazdrością spoglądali na mieszkańców innych polskich miast, którzy mogli się cieszyć klimatycznymi jarmarkami świątecznymi. W tym roku stolica po raz pierwszy ma mieć swoje własne bożonarodzeniowe miasteczko.

W samym sercu miasta – na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki – powstanie Jarmark Warszawski. Organizatorzy zapowiadają ponad sto stoisk z prezentami, rękodziełem i gadżetami świątecznymi. Oprócz tego w ramach jarmarku będzie działać strefa gastronomiczna oraz zimowe kino plenerowe. Jedną z atrakcji ma być najwyższy w Polsce diabelski młyn o wysokości 55 metrów.

Incydent przed otwarciem jarmarku w Warszawie

Jeszcze przed zaplanowanym na 28 listopada otwarciem świątecznego marketu, doszło do incydentu. Do mediów społecznościowych trafiło nagranie, na którym widać nastolatka wspinającego się po konstrukcji młyńskiego koła. Filmik wywołał falę oburzenia oraz pytań o bezpieczeństwo osób odwiedzających stołeczny jarmark.

Jarmark Warszawski. Policja o szczegółach incydentu

Na reakcję policji nie trzeba było długo czekać. We wtorek 24 listopada Komenda Stołeczna Policji przekazała, że funkcjonariusze ze Śródmieścia ustalili tożsamość i zatrzymali osobę, która wspinała się na diabelski młyn. Z informacji warszawskich służb wynika, że osoba, która trafiła w ręce służb, to 15-letni obywatel Ukrainy. W naszym kraju przebywa legalnie, opiekę nad nim sprawuje ciotka.

„Nastolatek był zaskoczony wizytą policjantów w miejscu jego zamieszkania. Młody człowiek przyznał się do popełnionego czynu, wyjaśniając funkcjonariuszom, że wspinanie się na różne konstrukcje to jego pasja” – wyjaśniła policja w komunikacie. W pokoju 15-latka mundurowi naleźli i zabezpieczyli kamerkę GoPro, laptopa oraz rękawiczki, których użył do wspinaczki.

To jednak nie kończy problemów 15-latka. Administrator Jarmarku Warszawskiego złożył zawiadomienie w sprawie złamania art. 193 kodeksu karnego, który mówi o zakłóceniu miru domowego. Osobie łamiącej ten przepis grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

