Nawrocka i Lewandowski łączą siły. Mają ważny powód

W tym roku polskie piłkarki zapisały się w historii, debiutując na mistrzostwach Europy. Wykorzystując ten sukces, podjęto decyzję o zgłoszeniu kandydatury Polski jako gospodarza kobiecego Euro w 2029 roku. Termin turnieju zbiega się ze 110-leciem powstania Polskiego Związku Piłki Nożnej. Hasło polskiej kandydatury to „Time For Our History” („Czas na naszą historię” – red.).

Decyzja Komitetu Wykonawczego UEFA w sprawie wyboru państwa gospodarza zbliża się wielkimi krokami. Ma ona zostać ogłoszona 3 grudnia w Nyonie. Jeśli Polsce udałoby się uzyskać nominację, byłyby to pierwszy tego typu turniej w Europie Środkowo–Wschodniej w historii seniorskich rozgrywek kobiecych UEFA.

W ramach promowania polskiej kandydatury przygotowano specjalny spot, w którym pojawiła się m.in. Marta Nawrocka. – Dlaczego Polska? Po historycznym awansie naszych dziewczyn do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, czas zostać gospodarzem tego turnieju. Jestem przekonana, że kobiece Euro w Polsce to byłby wielki impuls do rozwoju tej dyscypliny i inspiracja dla tysięcy dziewczynek, które chcą spełniać swoje sportowe marzenia. Do boju Polsko! – zachęca pierwsza dama.

Do akcji włączyli się także przedstawiciele świata sportu. – Wielkie wydarzenie piłkarskie w Polsce to gwarancja mistrzowskiej organizacji, niezapomnianego klimatu i słynnej polskiej gościnności. Zróbmy razem historyczne wydarzenie – podkreśla Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski.

– Jako zawodniczki widzimy i czujemy, że piłka nożna w Polsce się rozwija, dlatego wiem, że powierzenie organizacji Euro 2029 Polsce to będzie wielki sukces. Mamy wspaniałych kibiców i dziewczynki, które będą mogły oglądać najlepsze piłkarki na świecie na naszych pięknych stadionach – dodaje Ewa Pajor, piłkarka FC Barcelony.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Marta Nawrocka pokazuje swoje zaangażowanie w świat sportu. W sierpniu pierwsza dama objęła swoim patronatem turniej dla młodych piłkarek na Podkarpaciu. Kilka miesięcy później pojawiła się na stadionie w Gdańsku, aby z trybun kibicować kobiecej polskiej reprezentacji w starciu z kadrą Holandii.

– Coraz częściej podbijacie światowe murawy, udowadniając, że piłka nożna to nie tylko domena mężczyzn. Jesteście inspiracją dla tysięcy dziewczynek w całej Polsce, a Wasze historie dowodem na to, że warto marzyć i spełniać sportowe marzenia – mówiła Marta Nawrocka podczas spotkania z zawodniczkami.

