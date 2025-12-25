„Prezent od natury”. To nie Wodne Renifery odwiedziły Polskę, ekspertka zabrała głos
Udostępnijdodaj Skomentuj

„Prezent od natury”. To nie Wodne Renifery odwiedziły Polskę, ekspertka zabrała głos

Dodano: 
Morze Bałtycki, zdjęcie ilustracyjne / delfiny
Morze Bałtycki, zdjęcie ilustracyjne / delfiny Źródło: Shutterstock / Fotokon / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W Szczecinie zaobserwowano Wodne Renifery. Czy na pewno? Jak się okazuje, to dwa osobniki D. delphis – ssaki zostały sfilmowane na wysokości Mostu Pionierów.

Nagranie z wizyty delfinów w Morzu Bałtyckim opublikowały na Facebooku Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Szczecin. „Natura sprawiła nam prezent w tym przedświątecznym czasie. Wszystko wskazuje na to, że tuż przed Wigilią odwiedziły nas morświny” – informowali eksperci we wtorek (23 grudnia).

Jednak kierowniczka Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego w Helu zauważa, że nie są to Phocoenidae, ale Delphinus delphis, czyli delfiny zwyczajne.

facebook

Źródło: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie