Dramat za zamkniętymi drzwiami. Mężczyzna katował ciężarną kobietę

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie prowadzą sprawę związaną ze znęcaniem się nad 23-letnią kobietą. Z ustaleń śledczych wynika, że od czerwca 2025 roku do stycznia 2026 roku była ona regularnie krzywdzona przez swojego partnera. Para mieszkała razem w jednym z mieszkań na terenie Sławna.

Była bita, poniżana i więziona

Od 3 stycznia 2026 roku kobieta miała być przetrzymywana w mieszkaniu wbrew swojej woli. W tym czasie była bita, zastraszana i upokarzana.

Podczas jednego z ataków mężczyzna miał uderzyć ją maczetą, raniąc ją w głowę. W rezultacie ataku powstała około 8-centymetrowa rana cięta. Policja ustaliła też, że kobieta była w ciąży, a jej partner próbował ją przerwać, bijąc ją w brzuch.

Uciekła przez balkon. Sprawca aresztowany

7 stycznia kobiecie udało się uciec z mieszkania przez balkon. Dotarła do bliskiej osoby, która wezwała pomoc. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który zabrał ją do szpitala.

Dzień później policja zatrzymała 25-letniego mężczyznę, który ukrywał się u znajomego. Usłyszał zarzuty znęcania się nad partnerką, przetrzymywania jej oraz próby przerwania ciąży przy użyciu przemocy.

Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

