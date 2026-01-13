Tej ustawy Nawrocki nie może zawetować. Bogucki mówi o „otchłani deficytu”

W piątek 9 stycznia Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy budżetowej i zakończył prace nad tym aktem prawnym. We wtorek 14 stycznia ma on trafić do prezydenta, który nie będzie miał w tym wypadku opcji weta. Karol Nawrocki wyjątkowo może ten typ ustawy tylko podpisać lub skierować do TK.

Budżet 2026. Bogucki mówił o opcjach prezydenta

Jak przypomniał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, prezydent może skierować ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego zarówno przed, jak i po jej podpisaniu. — Pan prezydent nie przesądził, czy nie skorzysta z tej możliwości – zaznaczał.

Gdyby budżet nie został uchwalony w terminie, Sejm mógłby ulec rozwiązaniu, ale Bogucki wykluczył taką opcję. — Trzeba działać w granicach tego, co prawnie możliwe – zastrzegł. W swojej wypowiedzi dla Telewizji Trwam w ostrych słowach skrytykował projekt, który przedstawiony zostanie prezydentowi.

— Oczywiście ten budżet jest fatalny. Ten budżet jest zły. Ale ten budżet będziemy musieli spłacać, daj Boże jak najszybciej, będziemy musieli bardzo głęboko naprawiać. Ten budżet ma jakąś otchłań deficytu – stwierdzał.

– Ten budżet atakuje tam, gdzie zabiera środki, te instytucje, które są jeszcze niezależne od rządu Donalda Tuska. Ale ten budżet ma też swoje podziałki dotyczące obrony narodowej, szkolnictwa, itd. Tam też są środki niewystarczające – oceniał Bogucki.

Budżet na 2026 rok objęty procedurą nadmiernego deficytu

Zaznaczył przy tym, że rząd formalnie przestrzega konstytucyjnych ograniczeń fiskalnych oraz nie łamie zasad, które narzuca mu procedura nadmiernego deficytu. Budżet na rok 2026 przewiduje wydatki państwa na sumę 918,9 mld zł, przy deficycie poniżej 271,7 mld zł. Dochody szacowane są na 647,2 mld zł. Relacja długu publicznego do PKB wyniesie 53,8 proc., czyli poniżej ustawowego progu ostrożnościowego.

Czytaj też:

Iskrzy na linii Nawrocki-Tusk? Te słowa rzucają inne światło na sprawęCzytaj też:

Szczepkowska ostro o Nawrockim. Padło hasło: „prezydent kiboli’”