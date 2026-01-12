Iskrzy na linii Nawrocki-Tusk? Te słowa rzucają inne światło na sprawę

W ubiegłym tygodniu doszło do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem w Pałacu Prezydenckim. Na agendzie były sprawy dotyczące kwestii międzynarodowych, w tym szeroko pojęta tematyka bezpieczeństwa. Rozmowa głowy państwa i premiera trwała ok. godziny.

Nawrocki kontra Tusk? Tak mają wyglądać relacje prezydenta i premiera

O kulisach spotkania w programie „W kuluarach” mówili dziennikarze TVN24. Agata Adamek zwróciła uwagę na to, że chwilę przed rozpoczęciem spotkania kancelaria prezydenta opublikowała nowe nagranie, w którym Karol Nawrocki poinformował o trzech kolejnych wetach. – Chyba chodziło o to, żeby trochę rozdrażnić czy sprowokować premiera, czy wywołać rozmowę na ten temat w czasie spotkania prezydenta i premiera, ale to, proszę państwa, nie nastąpiło – przekazała.

– Kwestia Ukrainy, naszego bezpieczeństwa, naszej wschodniej flanki, współpracy wewnątrz NATO – to jest to, co łączy obu polityków. Tutaj nie ma większych kontrowersji i jest duży wspólny mianownik – ocenił z kolei Michał Tracz. Z nieoficjalnych informacji reportera TVN24 wynika, że kancelaria premiera miała być gotowa do osiągnięcia kompromisu z Karolem Nawrockim w sprawie mianowania ambasadorów, ale ten temat nie został poruszony na spotkaniu.

Radomir Wit podzielił się inną teorią, którą usłyszał w kuluarach. – Gdyby nie otoczenie Karola Nawrockiego, głównie Zbigniew Bogucki i politycy Prawa i Sprawiedliwości, to z prezydentem można by było jeszcze bardziej się dogadać i wcale nie jest taki konfrontacyjny, jeżeli chodzi o te kontakty i bezpośrednie relacje – przekazał dziennikarz. – I chyba też dlatego premier postanowił kontaktować się z prezydentem w sposób bezpośredni, używając po prostu swojego prywatnego telefonu komórkowego – dopowiedziała Adamek.

