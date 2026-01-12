Ziobro dostanie po kieszeni? Ważna zapowiedź Czarzastego

Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech, co wywołało lawinę komentarzy. Politycy PiS stają w obronie byłego ministra sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki ocenił, że polska prokuratura jest upolityczniona i sam Zbigniew Ziobro jest ścigany ze względów politycznych.

Wrze po decyzji ws. Ziobry. „Totalny upadek” kontra „Zemsta Tuska”

Głos w sprawie zabrał też m.in. Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych. „Azyl na Węgrzech to wprost idealne podsumowanie kariery Ziobry. Były minister sprawiedliwości uciekający jak tchórz przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Totalny upadek!” – napisał na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Sam Zbigniew Ziobro podkreślił, że „stawia opór postępującej dyktaturze”. „Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem i z powodu których stałem się dziś celem osobistej zemsty Donalda Tuska i jego środowiska. Stałem się obiektem polowania i nagonki dlatego, że jako Prokurator Generalny zainicjowałem liczne śledztwa dotyczące ich korupcji i złodziejstwa” – napisał.

Ziobro z azylem politycznym na Węgrzech. Nowy ruch marszałka Sejmu

O sprawę był pytany także Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu stwierdził, że ta sytuacja nie jest ani powodem do kpin, ani śmiechu. Jak zapowiedział, po powrocie z Berlina i po uwzględnieniu otrzymanych ekspertyz, podejmie stosowne decyzje związane z „ograniczeniem uposażenia” Zbigniewa Ziobry.

— Nie uprzedzając faktów, raczej pójdzie to w tę stronę prawną niż w inną — stwierdził Czarzasty, cytowany przez Onet. – Rozumiem, że jeżeli ktoś uważa, że może za to, co zrobił, spotkać go kara, to ucieka i się przed tym broni — ocenił.— Czy mi się to podoba? Nie. Czy go dopadnie sprawiedliwość? Tak — zakończył wątek.

