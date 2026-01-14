Złoty pociąg odnaleziony? Szef grupy poszukiwaczy zabrał głos. „Jazda z leszczami”

Michał Motak, szef grupy poszukiwaczy „Złoty Pociąg 2025”, opublikował nowe nagranie na kanale „Underground Hunter – Łowca podziemi” w serwisie YouTube. Radiesteta nawiązał do emisji programu z udziałem Piotra Kopra, który już lata temu szukał legendarnego składu.

– Życzę panu Piotrowi powodzenia. Nie mam nic do pana Piotra – rozpoczął Michał Motak. – Nie wiedziałem, że jesteśmy 80 metrów od siebie. Nie wiedziałem, gdzie pan Piotr działa. Wiedziałem, że w tym rejonie, ale że tak blisko? Tego nie wiedziałem. Ale pan Piotr z jakiegoś źródła wiedział, gdzie ja jestem i domyślam się co to za źródło. Pewien paskudny człowiek, ale nie mówmy o nim – kontynuował.

Złoty pociąg odnaleziony? Nowe wieści od lidera grupy poszukiwaczy

W dalszej części nagrania radiesteta powiedział, że wciąż oczekuje na zgodę, która pozwoli mu na prowadzenie prac na obszarze, który wytypował. – Czekamy na ostatnią zgodę. Do 20 stycznia ma być zgoda od konserwatora zabytków. I ruszymy do działania – przekazał poszukiwacz.

– Ja, Michał Motak, jestem przekonany w 100 proc. o tym, co odnalazłem. Jest to zamaskowany tunel kolejowy, który był użytkowany przez III Rzeszę, a wewnątrz tego tunelu zostały ukryte trzy wagony kolejowe, towarowe. Jestem tego absolutnie pewny i te badania są dla mnie formalnością, ale muszę je oczywiście wykonać, ponieważ moje metody są oficjalnie nieuznane za naukę. Chociaż ja wiem doskonale, że jest to fizyka, bo się nią posługuję i rozumiem to, co robię, co odbieram – stwierdził.

Na tropie złotego pociągu. „Dla mnie tam nie ma żadnych zagadek”

– Jeżeli wie się, jak dokładnie przebiega ten tunel, gdzie ma wlot, gdzie ma wylot, jaką ma krzywiznę, to w terenie doskonale widać zlikwidowaną bocznicę kolejową. Dla mnie tam nie ma żadnych zagadek, dla mnie jest wszystko jasne. Czekam na tę zgodę i zszokujemy cały świat. To będzie wielka rzecz dla Wałbrzycha – podkreślił Michał Motak.

Na zakończenie nagrania pozdrowił odbiorców, a także podziękował im za wsparcie. – Pamiętajcie: zawsze i wszędzie jazda z leszczami. Dziękuję – zakończył radiesteta.

Czytaj też:

Złoty pociąg odnaleziony? Ekspertka o tym, co może być w środku. Niektórzy będą zawiedzeniCzytaj też:

Złoty pociąg odnaleziony? Jest kluczowy termin. Lider poszukiwaczy o „jedynym problemie”