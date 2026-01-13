Złoty pociąg odnaleziony? Ekspertka o tym, co może być w środku. Niektórzy będą zawiedzeni

Temat dotyczący poszukiwań złotego pociągu odżył na nowo za sprawą Michała Motaka i grupy „Złoty Pociąg 2025”. Radiesteta w kwietniu 2025 r. dokonał zgłoszenia do organów państwowych znaleziska w postaci trzech wagonów kolejowych z okresu II wojny światowej, które mają być ukryte w zamaskowanym tunelu, znajdującym się na trasie pomiędzy Świebodzicami a Wałbrzychem.

Złoty pociąg znaleziony? Ekspertka o tym, co może być w środku

Mężczyzna podkreśla, że przyświeca mu jeden cel: chce udowodnić, że „to, co robi, jest prawdą”. – Być może, jeśli twierdzenia poszukiwaczy okażą się trafne, będzie możliwość zweryfikowania, czy radiestezja się sprawdza. Do tej pory nie miało to miejsca – mówi z uśmiechem w rozmowie z National Geographic Polska Joanna Lamparska, dziennikarka i popularyzatorka historii.

Od lat pojawiają się też spekulacje dotyczące tego, co może znajdować się w złotym pociągu. Czy jego wagony są – jak sama nazwa wskazuje – wypełnione właśnie złotem? – Nie wiemy do końca, co w nim jest. Legendy mówią o wagonach pełnych złota, platyny, ale raczej nie można na to liczyć. Dla nas złotym pociągiem mogą być nawet ciekawe dokumenty – mówi Joanna Lamparska.

Ekspertka o poszukiwaniu złotego pociągu. „Ja bym nie »zakopywała« tego tematu”

Dziennikarka uważa, że złoty pociąg należy traktować w kategorii „mnemotoposu” – mostu, który łączy pokolenia na Dolnym Śląsku. – Dba o zachowanie dolnośląskiej tożsamości. Jest także dla wielu okazją do zainteresowania się historią i poznawania regionu – komentuje Joanna Lamparska i zaznacza, że kibicuje wszystkim poszukującym.

– Ja bym nie „zakopywała” tego tematu, bo być może jakiś skarb wciąż czeka na odnalezienie. W końcu nikt nie słyszał o „znajdowaczach”. Słyszymy o poszukiwaczach – podkreśla.

