Szefowa MEN w nietypowej odsłonie. Pojawiła się na parkiecie. „Bawcie się wspaniale”

Sezon studniówkowy w pełni, o czym w miniony weekend przypomniała nam minister edukacji Barbara Nowacka. Polityk postanowiła swoją obecnością uświetnić symboliczne wydarzenie, przypominające o coraz bliższym terminie matur. Nowacka nie ograniczyła się jednak do suchego przemówienia, w którym zachęcała do nauki. Dołączyła również do zabawy.

Zaskoczenie na studniówce w Łodzi. Minister Nowacka dołączyła do tańca

Szefowa resortu edukacji pojawiła się na balu uczniów z XXXII Liceum Ogólnokształcącym im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi. Dla młodych ludzi jej wizyta była niemałym zaskoczeniem. W ich szkole stawiła się w towarzystwie łódzkiego kuratora oświaty Janusza Brzozowskiego. W krótkim wystąpieniu zapewniała, że jest to dla niej „wielka przyjemność”, że może towarzyszyć uczniom w tym ważnym dla nich dniu.

„Maturzystki i maturzyści! Bawcie się wspaniale i odpowiedzialnie na studniówkach. A od poniedziałku — przygotowujcie do matury. Miejcie plany. I realizujcie je w Polsce. Dziękuję za zaproszenie na wasze dzisiejsze święto” – pisała później w mediach społecznościowych, kierując swoje słowa nie tylko do łódzkich, ale do wszystkich licealistów w kraju, którzy podchodzą do egzaminu dojrzałości.

Nowacka wzięła też udział w tradycyjnym polonezie, który rozpoczynał zabawę. Na zdjęciach z wydarzenia widzimy ją w pierwszej parze, w długiej, szarej sukni. Minister w dłoni trzymała przyozdobioną czerwoną różę. Efekt zobaczyć można na nagraniach, które trafiły do mediów społecznościowych.

