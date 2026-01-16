Szefowa MEN zapowiada rewolucyjną zmianę. „Wzbudza wiele emocji”

Jak podaje Polsat News, klub Koalicji Obywatelskiej ma do końca lutego opracować projekt ustawy, która ograniczy możliwość korzystania z mediów społecznościowych dzieciom poniżej 15. roku życia. Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, która odpowiada za ostateczny kształt projektu, podkreśliła, że wprowadzenie tego typu regulacji jest konieczne, aby chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami, które czyhają na nie w cyfrowym świecie.

Szefowa MEN zapowiada ważną regulację. Polska pójdzie w ślady Australii?

Barbara Nowacka zapowiedziała również, że w przyszłym tygodniu w Sejmie odbędzie się posiedzenie Komisji Dzieci i Młodzieży, na którym przedstawiciele resortu będą rozmawiać na temat zgłaszanych propozycji z organizacjami pozarządowymi. Minister edukacji zadeklarowała także, że w tym kontekście będziemy wzorować się na Australii.

Australia to pierwszy kraj na świecie, który wprowadził ograniczenie wiekowe dla użytkowników platform społecznościowych. Na mocy obowiązujących tam przepisów osoby poniżej 16. roku życia nie mogą korzystać z social mediów, a na największe platformy został nałożony obowiązek zablokowania im dostępu. Za złamanie przepisów grożą potężne kary finansowe. Obostrzenia dotyczą takich popularnych serwisów jak m.in.: Facebook, Instagram, X czy TikTok.

Nowacka o temacie, który „wzbudza wiele emocji”. Będą protesty?

Barbara Nowacka podkreśliła, że temat ten „wzbudza wiele emocji”. Zaznaczyła też, że wprowadzenie ograniczeń może wiązać się, podobnie jak w Australii, ze sprzeciwem części społeczeństwa, która będzie je odbierać jako „uderzenie w wolność”.

Szefowa MEN została też zapytana, dlaczego projekt ustawy ma być poselski a nie rządowy. – Temat jest bardzo szeroki i nie może ograniczyć się do działań jednego resortu – powiedziała Barbara Nowacka, wskazując, że dotyczy obszarów zarówno związanych z cyfryzacją, edukacją, a także sprawiedliwością i gospodarką.

