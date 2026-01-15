Stanowczy komunikat MEN ws. głośnej reformy. „Nie będzie powrotu”

Jedną z decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej, wokół których rozpętała się wielka burza, było zniesienie obowiązkowych prac domowych w szkołach podstawowych. O to, czy ten ruch należy – już po czasie – odbierać w kategorii błędu, była pytana Katarzyna Lubnauer.

Wrócą obowiązkowe prace domowe? Jednoznaczna odpowiedź MEN

– Prace domowe dalej można zadawać, ale w dobie sztucznej inteligencji powinny wyglądać inaczej. Dziś na pewno nie będzie powrotu do tego, co było kiedyś. Natomiast mądre prace domowe, zindywidualizowane, dostosowane do potrzeb uczniów należy zadawać. I absolutnie podstawowym zadaniem nauczyciela jest danie uczniowi informacji zwrotnej, by on z tej pracy domowej mógł się czegoś nauczyć – stwierdziła wiceminister edukacji w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Część nauczycieli podkreśla, że jeżeli konkretna praca jest określana jako nieobowiązkowa, to dla większości uczniów sprawa jest prosta: nie zamierzają jej wykonać. – To oznacza, że trzeba jeszcze popracować nad motywowaniem uczniów. Pamiętajmy przy tym, że nauczyciel zawsze ma możliwość oceniania aktywności ucznia, a jest to jeden z elementów wpływających na ocenę końcową – zaznaczyła Katarzyna Lubnauer.

Polacy o pracach domowych w szkołach. Wylała się krytyka

Od kwietnia 2024 r. w polskich szkołach zaszły zmiany dotyczące prac domowych. Zgodnie z rozporządzeniem, które podpisała Barbara Nowacka:

W klasach I–III szkoły podstawowej nauczyciele nie zadają prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątek stanowią prace dotyczące usprawniania motoryki małej, czyli ćwiczeń polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej uczniowie nie mają obowiązku wykonywania prac domowych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wykonanie lub niewykonanie pracy domowej nie jest oceniane.

Co ciekawe, z sondażu CBOS, którego wyniki zostały opublikowane w listopadzie 2025 r., wynika, że aż 76 proc. Polaków opowiada się za przywróceniem obowiązkowych prac domowych do szkół podstawowych. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 16 proc. badanych.

Czytaj też:

Komunikat MEN tuż przed feriami zimowymi. Ważna wskazówka dla rodzicówCzytaj też:

Nauczycielka w centrum skandalu? Szefowa MEN reaguje. „To jest tym bardziej haniebne”