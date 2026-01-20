Komunikat MEN ws. ferii zimowych. O tym trzeba pamiętać

19 stycznia oficjalnie rozpoczęła się pierwsza tura ferii zimowych. W najnowszym sondażu, który dla „Wprost” przeprowadziła pracownia SW Research, zapytaliśmy Polaków, ile zamierzają wydać na osobę podczas zimowego odpoczynku. Najczęściej wskazywanym przedziałem było 501-1000 zł. Taki wariant wybrało 13,8 proc. badanych. Co ciekawe, ponad 57,5 proc. respondentów zadeklarowało, że nie planuje w tym roku wyjazdu w okresie zimowym.

Ruszyły ferie zimowe w Polsce. Ważny komunikat MEN

Paulina Piechna-Więckiewicz przypomina rodzicom, że podczas zimowych wyjazdów trzeba szczególnie zadbać o bezpieczeństwo dzieci. W grę wchodzi nie tylko zaplanowanie poszczególnych dni i przygotowanie odpowiedniego ubioru do pogody. Niezwykle istotną rolę odgrywa także weryfikowanie organizatorów zimowisk.

– Należy sprawdzać, czy w miejscach, w których wypoczywają dzieci funkcjonują standardy ochrony małoletnich – wskazała wiceminister edukacji.

Jak podaje Strefa Edukacji, rodzice mogą uzyskać dostęp do bazy wypoczynku, która znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za jej pośrednictwem można sprawdzić, czy organizator zimowego wyjazdu zgłosił miejsce wypoczynku. Wiceminister edukacji dodała także, że obowiązujących przepisów nie należy traktować w kategorii formalności, ale czegoś, co przekłada się na realną ochronę i bezpieczeństwo dzieci.

Kiedy ferie zimowe 2026? MEN podało terminy

Ferie zimowe w 2026 r. odbywają się w Polsce z podziałem na trzy tury:

19 stycznia – 1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego – 15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego – 1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

