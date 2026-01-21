MEN wprowadza testy sprawności fizycznej. Nauczyciele będą mieli nowy obowiązek

Rozporządzenie minister edukacji Barbary Nowackiej z lipca 2025 roku wprowadza obowiązek przeprowadzania testów sprawnościowych w klasach 1-3. Od lutego do kwietnia tego roku nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej muszą sprawdzić, jak z prostymi wyzwaniami poradzą sobie ich podopieczni.

Nowy obowiązek dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

„Proces edukacji w klasach I–III opiera się na podstawowych potrzebach dzieci. Jedną z najważniejszych jest potrzeba ruchu. Dla zabezpieczenia zdrowego rozwoju, zajęcia ruchowe odbywają się każdego dnia jako element kształcenia zintegrowanego” – przekonuje resort w rozporządzeniu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca też, by przynajmniej jedna godzina wychowania fizycznego na tydzień odbywała się w sali gimnastycznej. W tym miejscu uczniowie mają bowiem lepszy dostęp do odpowiedniego sprzętu sportowego. „Nauczyciel, planując pracę oddziału, uwzględnia wszelkie zabawy ruchowe i gry zespołowe rozwijające podstawowe umiejętności ruchowe oraz ćwiczenia kształtujące nawyki utrzymania prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach” – czytamy.

Testy sprawnościowe dla uczniów klas 1-3

Przedstawiono również zadania, które mają pojawić się na testach sprawnościowych. Będą to:

bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych;

20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit opracowanego przez Radę Europy – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu;

podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała;

skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Resort edukacji zaznacza przy tym, że chodzi o obserwację rozwoju fizycznego dzieci, a nie ocenianie i porównywanie uczniów.Nie chodzi o realizację, ale wsparcie dla nauczyciela w planowaniu dalszych działań na rzecz prawidłowego rozwoju najmłodszych uczniów. „Zwraca się uwagę na rozróżnienie pojęć diagnozowanie i ocenianie. Pomiary sprawności fizycznej powinny być wykorzystywane wyłącznie do wskazania mocnych i słabych stron sprawności fizycznej ucznia w celu planowania dalszego jej rozwoju” – czytamy w rozporządzeniu.

Autorzy dokumentu zaznaczają, że chodzi o dostarczenie informacji o kondycji i możliwości dziecka. Dzięki nim nauczyciel będzie mógł zindywidualizować zajęcia i dostosować je do potrzeb każdego ucznia.

