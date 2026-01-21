Mundurki powinny wrócić do polskich szkół? Wyraźny podział w nowym sondażu

Ponad 39 proc. Polaków nie chciałoby, aby do polskich szkół zostały wprowadzone na nowo tzw. mundurki – wynika z sondażu SW Research dla „Wprost”. Niewiele mniej liczna grupa ankietowanych ma przeciwne zdanie. Zwróciliśmy się także do MEN z pytaniem, czy resort rozważa taką możliwość. Odpowiedź jest jednoznaczna.
Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje uporządkować zasady dotyczące wyglądu uczniów w polskich szkołach. – Trzeba wprowadzać pewne normy, chociażby dot. norm społecznych albo bezpieczeństwa. Dzisiaj tego nie ma. Jest po prostu dżungla i wolna amerykanka. I z jednej, i z drugiej strony – powiedziała Barbara Nowacka na antenie Radia ZET. – Z jednej strony uczniowie mogą – wydaje się – wszystko, z drugiej strony nauczyciele wprowadzają własne założenia. Uporządkujmy to wreszcie – zaapelowała szefowa MEN.
Polacy podzieleni ws. mundurków w szkołach. Najnowszy sondaż
W nowym sondażu, który dla „Wprost” zrealizowała pracownia SW Research, zapytaliśmy Polaków, czy są za wprowadzeniem tzw. mundurków do szkół. 37,8 proc. ankietowanych opowiada się za takim rozwiązaniem, a 39,2 proc. jest temu przeciwnych. 23 proc. respondentów deklaruje, że nie ma zdania w sprawie.
Ciekawe wnioski płyną także z bardziej szczegółowych wyników badania.
