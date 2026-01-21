Zamiast ofiar na tacę, datki na WOŚP. Ksiądz murem za akcją Owsiaka

O ks. Romanie Jagielle, który pełni funkcję proboszcza polskokatolickiej parafii pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich, stało się głośno za sprawą zaangażowania we wsparcie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kapłan już wiele lat temu obrał jasny kurs w tej sprawie. – W moim podejściu nic w drugą stronę się nie zmienia, a wręcz przeciwnie. Jeszcze bardziej rozwijam swoje zaangażowanie – podkreślił w rozmowie z Interią ks. Roman Jagiełło.

Ksiądz przeznaczy ofiary z tacy na WOŚP. Tak tłumaczy swoją inicjatywę

– W tym roku mam już swoją własną puszkę, jako wolontariusz. Zmiana spowoduje to, że tak jak w zeszłym roku harcerze podczas mszy świętej u mnie w parafii zbierali datki, tak teraz ja będę zbierał osobiście do puszki WOŚP. Mówiąc krótko, podczas ofiarowania jako celebrujący mszę przejdę po kościele i zamiast na tacę, będę zbierał na ten szczytny cel – poinformował.

Ksiądz odniósł się także do skrajnych emocji, które kumulują się często tuż przed finałem WOŚP. – Powołam się na wielki autorytet, którego mam trzy książki, czyli śp. księdza Jana Kaczkowskiego, który w Pucku prowadził hospicjum. Na temat WOŚP wypowiedział się bardzo pozytywnie, widząc w każdym wymagającym pomocy człowieku Jezusa, akcentując że trzeba pomagać. Jego autorytet wiele dla mnie znaczy – podkreślił ks. Jagiełło.

Jak dodał, dla niego nie mają znaczenia osobiste poglądy Jerzego Owsiaka a szlachetna idea akcji. Przyznał także, że dochodzą do niego sygnały o tym, że część ludzi dziwi się, że ksiądz wspiera WOŚP.

Ksiądz murem za WOŚP. „To jest czysta Ewangelia”

– Przecież WOŚP to jest czysta Ewangelia. Zbieramy na Jezusa, który jest w potrzebującym człowieku. W tym roku na „zdrowe brzuszki naszych dzieci”, czyli diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych. Czy to nie jest chwalebne? I jaki to ma związek z tym, jakie kto ma poglądy? W szpitalach zawsze potrzebny jest dodatkowy sprzęt. To jest czysta Ewangelia, do której nie ma co dorabiać ideologii i mieszać, że Owsiak ma swoje poglądy. Każdy ma do nich prawo, ja także, jako ksiądz, mam swoje poglądy, łącznie z tymi politycznymi. Konstytucja każdemu z nas daje do tego prawo – podkreślił.

Ks. Roman Jagiełło zaznaczył również, że wspiera nie tylko WOŚP, ale także Caritas. – Nie tylko orkiestra, ale także współpracuję z kościołem rzymskokatolickim. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia! Powinniśmy być wszędzie tam, gdzie są szlachetne akcje, na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi – podsumował wątek.

Czytaj też:

Lider WOŚP o hasłach „Nie daję Owsiakowi”. „Są bardzo słuszne”Czytaj też:

Radosław Sikorski zaskoczył nagraniem. Tak wspiera WOŚP