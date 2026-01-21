Nowe dowody ws. Iwony Wieczorek. „Intensywne i skomplikowane czynności”

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek pozostaje niewyjaśniona od ponad 15 lat. Kilka dni temu Komenda Stołeczna Policji opublikowała nowy komunikat, w którym poinformowano, że funkcjonariusze nadal sprawdzają trop z czerwca 2025 r. „Dotyczy on pojazdu, który przemieszczał się 17 lipca 2010 roku o godzinie 5:07 w Gdańsku w rejonie Parku Reagana, który jak następnie ustalono przemieszczał się na trasie Rumia, Reda, okolice Pucka” – czytamy.

Jak przekazano, kierowca białego fiata cinquecento może mieć związek z zaginięciem Iwony Wieczorek. Zaapelowano także do osób, które mają jakiekolwiek informacje w sprawie, aby kontaktowały się z policją.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Prokuratura przekazała najnowsze informacje

Jak podaje Onet, śledczy przesłuchują kolejne osoby w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. O to, dlaczego właśnie teraz doszło do przyspieszenia w sprawie, został zapytany naczelnik Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

— Wynika to z nowych dowodów w sprawie. To determinuje nasze działania — przekazał prok. Eryk Stasielak, jednocześnie nie ujawniając żadnych dodatkowych szczegółów. — To, co możemy przekazać w tej sprawie, będziemy przekazywać na bieżąco. Jesteśmy to winni opinii publicznej — stwierdził.

Przełom ws. Iwony Wieczorek? „Nie potwierdzam, nie zaprzeczam”

Co ważne – wbrew wcześniejszym doniesieniom mediów – prok. Stasielak zastrzega, że ostatnia akcja policji na ul. Polnej w Sopocie nie miała związku ze sprawą Iwony Wieczorek. Jak sprecyzował, działania były prowadzone „do sprawy dwóch zaginięć w Zakopanem”. Jednocześnie prok. Stasielak zapowiedział, że w najbliższym czasie śledczy będą prowadzić działania w Sopocie ws. Iwony Wieczorek. – Mogę tylko powiedzieć, że będą to intensywne i skomplikowane czynności – stwierdził w rozmowie z Onetem.

Prok. Stasielak był także pytany o nieoficjalne ustalenia „Faktu”, który podawał, że śledczy wyznaczyli teren, gdzie może znajdować się ciało zaginionej dziewczyny. – Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Robimy wszystko, by sprawę wyjaśnić i znaleźć ciało Iwony Wieczorek – odpowiedział krótko.

