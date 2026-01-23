Słodko-gorzki sondaż dla KO. PiS z Konfederacją mogłyby stworzyć rząd

Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,2 proc. znalazła się na czele najnowszego sondażu partyjnego przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu. KO w porównaniu z listopadowym badaniem straciła 0,3 punktu procentowego. Na drugim miejscu znalazło się PiS z poparciem na poziomie 27,3 proc. Prawo i Sprawiedliwość utrzymało dystans tracący do głównego konkurenta.

Na podium znalazła się Konfederacja, na którą głos zadeklarowało oddać 12,8 proc. ankietowanych. To mniej o 1,3 pkt proc. i jednocześnie największa strata. Za jej plecami uplasowała się Lewica, którą popiera 6,8 proc. respondentów. To rezultat gorszy o 0,2 p.p. Do Sejmu z wynikiem 6,6 proc. dostałaby się również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która straciła 0,7 p.p.

Pięć partii w Sejmie według najnowszego sondażu, wszystkie straciły poparcie. Kto pod progiem?

Na granicy progu wyborczego jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Na PSL chce głosować 4,9 proc. osób, o oczko więcej. Poparcie dla partii Razem kształtuje się aktualnie na poziomie 2,8 proc., o 0,8 p.p. mniej. W sondażu uwzględniono też Polskę 2050 z wynikiem 1,4 proc. To rezultat lepszy o 0,7 p.p. 6,2 proc. uczestników badania jest niezdecydowanych, o 1,9 p.p. więcej.

Do urn wyborczych udałoby się 61,3 proc. Polaków. Jak wyglądałyby wówczas mandaty? Koalicja Obywatelska do Sejmu wprowadziłaby 184 posłów, PiS 168, Konfederacja 65, Lewica 23, a Konfederacja Korony Polskiej 20. Do rządzenia potrzeba większości co najmniej 231 głosów. Taki wynik dałby władzę potencjalnemu rządowi Prawa i Sprawiedliwości z ugrupowaniem Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadzono od 20 do 21 stycznia 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych wywiadó wspomaganych komputerowo (CATI).

