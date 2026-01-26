Zderzenie dwóch busów w Śliwicach. Wśród poszkodowanych dzieci

W poniedziałek 26 stycznia w Śliwicach (województwo kujawsko-pomorskie), na drodze wylotowej w kierunku Czerska, zderzyły się dwa busy. Jak podaje „Wyborcza”, służby ratunkowe zostały powiadomione o sprawie przed godz. 9.

Zderzenie dwóch busów w Śliwicach. Dwie osoby w stanie ciężkim

Łącznie pojazdami podróżowało 11 osób – w jednym samochodzie było siedem osób, w drugim – cztery. W wyniku zdarzenia dziewięć osób zostało poszkodowanych, w tym troje dzieci. Stan dwóch pasażerów jest określany jako ciężki – jeden z mężczyzn jest nieprzytomny, drugi ma uraz kręgosłupa. Zostali w trybie pilnym przetransportowani do szpitala.

Kpt. Grzegorz Polok, rzecznik prasowy tucholskiej straży pożarnej, poinformował, że prawdopodobnie przyczyną wypadku były trudne warunki na drogach, spowodowane gołoledzią. Policja prowadzi działania w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Gołoledź na drogach – nowe ostrzeżenie

W niedzielę 25 stycznia Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że na terenie całego województwa należy spodziewać się marznących opadów. „Prognozowane są słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Drugi stopień zagrożenia obejmuje powiaty: brodnicki, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski, wąbrzeski. Trudne warunki prognozowane są tam od godziny 20 do 15 (26 stycznia)” – podał urząd.

Funkcjonariusze policji ponawiają też apel do kierowców, aby – ze względu na trudne warunki drogowe – zachowywali szczególną ostrożność. Z prognozy pogody wynika, że już za kilka dni warunki się poprawią, bo nadejdzie delikatne ocieplenie. Jak wynika z długoterminowych przewidywań, taka sytuacja nie utrzyma się jednak długo i ponownie na termometrach pojawią się ujemne temperatury.

