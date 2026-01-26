Dziadek postrzelił wnuczkę w stopę. Polski Związek Łowiecki wydał oświadczenie

W niedzielę 25 stycznia do szpitala trafiła 2-letnia dziewczynka, u której lekarze stwierdzili ranę postrzałową stopy. Dziecko zostało ranne około godziny 18. Lekarze po przebadaniu małej pacjentki zapewnili, że jej życiu nic nie zagraża. W związku ze zdarzeniem oświadczenie wydał Polski Związek Łowiecki.

2-latka postrzelona w stopę. PZŁ zabiera głos

„Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami służb, doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni należącej do dziadka dziecka, będącego myśliwym z wieloletnim stażem” – czytamy w komunikacie PZŁ. Przedstawiciele myśliwych zapewnili, że chcą współpracować z odpowiednimi organami państwa, by wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia.

„Bezpieczeństwo, odpowiedzialność i przestrzeganie przepisów są dla nas zasadami nadrzędnymi” – podkreślano. Polski Związek Łowiecki zapowiedział też zgłoszenie incydentu do okręgowego rzecznika dyscyplinarnego. „Rzecznik po dokonaniu ustaleń podejmie stosowne działania dyscyplinarne” – przekazano w oświadczeniu.

Jeszcze w niedzielę Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie podała informację, że 51-letni dziadek rannego dziecka posiada pozwolenie na dwie jednostki broni. Przebadano go tamtego dnia i potwierdzono, że był trzeźwy, podobnie jak matka 2-latki.

