Długoterminowa prognoza dla Polski. Synoptyk odkrywa karty
Zimowy krajobraz, zdjęcie ilustracyjne
Zimowy krajobraz, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Nuovelife Magazine
Mamy najnowszą długoterminową prognozę, która sięga niemal do połowy lutego. W pogodzie szykują się kolejne zawirowania.

Wszystko wskazuje na to, że zima już niedługo trochę odpuści. Ma na to wpływ osłabnięcie układu wysokiego ciśnienia, które skutkuje tym, że wartości na termometrach nie są już tak niskie, a na południu kraju jest odwilż.

„Wycofanie się wyżu od razu wykorzystały liczne niże, które tworzą się nad Atlantykiem, a następnie przemieszczają w głąb kontynentu. Jeden z takich niżów, który w weekend przemierzał południe Europy, teraz kieruje się na północ i w poniedziałek będzie nad Polską. Niż niesie ze sobą wilgotne i dość ciepłe powietrze, które na kilka dni odepchnie zimną masę powietrza na północ” – czytamy w prognozie Tomasza Wasilewskiego, prezentera i synoptyka tvnmeteo.pl.

Z długoterminowej prognozy pogody, która sięga do 10 lutego, wynika, że w ostatnich dniach miesiąca temperatura wciąż będzie wzrastać, a od połowy tygodnia mróz niemal całkowicie odpuści, a na zachodzie i południu kraju będzie kilka stopni powyżej zera. Na przełomie stycznia i lutego ponownie zrobi się zimniej. Należy spodziewać się, że na północnym wschodzie kraju termometry będą wskazywać -8/-7 stopni Celsjusza w ciągu dnia, a na południowym zachodzie będzie -1/0 stopni.

W pierwszej dekadzie lutego Polska będzie podzielona na pół – będzie mroźnie we wschodniej i środkowej części, gdzie wartości na termometrach będą utrzymywać się na poziomie -4/-5 stopni Celsjusza. Na zachodzie kraju ma być wyraźnie cieplej, a termometry będą wskazywać 3-4 stopnie.

Warto też pamiętać, że długoterminowe prognozy są obarczone dużym ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Z tego powodu nie należy brać ich za pewnik, a jedynie wskazówkę.

Źródło: WPROST.pl / tvn24.pl