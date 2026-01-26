WOŚP śrubuje kolejny rekord? Kosmiczna kwota na koncie!

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, a zgromadzone środki zostaną przekazane na to, aby wesprzeć diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

„Choroby przewodu pokarmowego u dzieci – takie jak celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, refluks żołądkowo-przełykowy i inne choroby przełyku oraz żołądka, ciężkie alergie pokarmowe, choroby trzustki i wątroby czy zaburzenia czynnościowe (np. zespół jelita wrażliwego) – są coraz częstsze” – informował WOŚP.

Ile zebrał WOŚP w 2026 roku? Kwota wciąż rośnie!

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy można było wspierać nie tylko w dniu finału, wrzucając datki do puszek oznaczonych czerwonym serduszkiem. Można to robić nadal wspierając tzw. e-skarbonki, a także biorąc udział w licznych licytacjach.

Obecnie kwota deklarowana 34. Finału WOŚP wynosi ponad 233 mln zł. Ostateczny wynik zbiórki zostanie podany za kilka tygodni. W 2025 r. zebrano blisko 290 mln zł.– Jeżeli zbierzemy mniej, a może się tak stać, świat się nie kończy. Świat po prostu pokazuje, że ma tyle pieniędzy, ile nam przekazał w takiej formie, jaką jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – powiedział Jerzy Owsiak na jednej z konferencji prasowych.

WOŚP nie tylko w Polsce

WOŚP wykracza swoim zasięgiem poza granice Polski. – Sztaby zagraniczne co roku szykują wyjątkowe atrakcje. Trzeba pamiętać, że mają one trudniejsze zadanie niż te działające w Polsce, ponieważ poza granicami kraju często trzeba tłumaczyć czym jest Orkiestra, czym jest finał i o co chodzi w tym zimowym karnawale. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie ambasadorskie – mówimy o tych sztabach jak o naszych nieoficjalnych jednostkach dyplomatycznych – mówiła w podcaście „Rozmowa Wprost” Aleksandra Rutkowska, rzeczniczka fundacji WOŚP.

