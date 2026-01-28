Nowy metropolita krakowski spełni obietnicę. Cofnie kontrowersyjną decyzję abpa Jędraszewskiego

Nowy metropolita krakowski podjął decyzję o ponownym otwarciu archiwum archidiecezjalnego. Zostanie ono udostępnione badaczom na początku lutego. Zamknął je poprzednik kardynała Grzegorza Rysia – arcybiskup Marek Jędraszewski. Aktualnie na stronie kurii w zakładce „Archiwum” najnowszy tekst informuje, że czytelnie genealogiczna i naukowa pozostają zamknięte do odwołania od września 2024 r.

„Tym samym na chwilę obecną nie ma możliwości przeprowadzania kwerend. Powiadomienie o ponownym otwarciu zostanie zamieszczone na stronie Archiwum” – podkreślono. – To na pewno nie jest dobre, kiedy archiwum jest zamknięte dla badaczy. Archiwa mają swoje zasady udostępniania dokumentów. Wszystkie archiwa – komentował metropolita krakowski pod koniec grudnia na antenie Radia Kraków.

Kard. Grzegorz Ryś otworzy archiwum kurii w Krakowie. Zamknął je abp Marek Jędraszewski

Kard. Ryś przypomniał, że przez kilka lat był dyrektorem archiwum na Wawelu. – Archiwum musi służyć badaniom naukowym i nie tylko, bo ono też prowadzi bieżącą działalność i tak dalej. Myślę, że to się wydarzy – wyjaśniał metropolita krakowski. Ksiądz dr Piotr Studnicki, który wrócił na stanowisko rzecznika krakowskiej kurii tłumaczył, że w ostatnich miesiącach w archiwum prowadzono tylko prace wewnętrzne, np. digitalizację zbiorów, bez możliwości prowadzenia kwerend przez osoby z zewnątrz.

W najbliższych dniach mają zostać ujawnione szczegóły korzystania z dokumentów przez badaczy. – Ksiądz kardynał Ryś podkreśla, że archiwum będzie dostępne na takich zasadach, na jakich funkcjonuje każda inna tego rodzaju instytucja. Oznacza to dostęp do zbiorów archiwalnych sprzed ostatnich 50 lat, bo taki jest standard – mówił ks. Studnicki w TVN24. Pod koniec tego tygodnia ma zostać ogłoszone nazwisko nowego dyrektora placówki.

Czytaj też:

Kontrowersyjny ruch TVN. Ksiądz w „The Traitors. Zdrajcy”Czytaj też:

Kolejny wstrząs w Kościele. Sekretarz biskupa zatrzymany przez policję