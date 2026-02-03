Polska reaguje na aferę pedofilską w USA. Tusk powołuje specjalny zespół

Premier Tusk we wtorek 3 lutego ogłosił, że zapowiedziany przez niego zespół zajmie się polskimi wątkami amerykańskiej afery pedofilskiej. Chodzi o siatkę wpływowych osób, skupionych wokół Jeffreya Epsteina. Amerykański departament sprawiedliwości opublikował kolejne tomy akt z tej sprawy, zawierających m.in. wiadomości multimilionera.

Tusk zapowiada dokładne zbadanie polskich wątków afery Epsteina

– Chciałem poinformować państwa, że zdecydowaliśmy wspólnie z ministrem sprawiedliwości, Prokuratorem Generalnym i ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych o powołaniu zespołu analitycznego i być może także rozpoczęciu śledztwa, jeśli analizy potwierdzą nasze obawy w związku ze skandalem związanym z pedofilią w Stanach Zjednoczonych. Jak państwo wiecie to jest sprawa zupełnie bez precedensu – oznajmiał Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.

– Zrobimy wszystko, żeby ci, którzy są za to odpowiedzialni i ewentualnie pokrzywdzeni, żeby nie tylko widzieli aktywność państwa polskiego, ale żeby też zadośćuczynić, jeśli będzie taka potrzeba i przede wszystkim, żeby skutecznie ścigać tych, którzy dopuszczają się tak koszmarnych zbrodni – dodawał premier, informując o konieczności zbadania polskich wątków głośnej afery.

Wkrótce więcej informacji