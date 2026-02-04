Zapadł wyrok ws. syna posłanki PiS. Miał pobić byłą partnerkę

Na początku lipca 2023 roku „Super Express” udostępniał w internecie film, na którym 29-latek miał znęcać się nad swoją byłą partnerką. Około dwa miesiące później przeciwko młodemu mężczyźnie do Sądu Rejonowego w Olsztynie trafił akt oskarżenia. Stacja TVN24 informowała wówczas, że prokuratura, na podstawie zebranego materiału dowodowego, zarzuciła mu udział w pobiciu oraz naruszenie nietykalności cielesnej.

Jeśli chodzi o pierwszy czyn, miało do niego dojść w czerwcu, na terenie jednego z mieszkań w stolicy Warmii i Mazur. W przypadku drugiego śledczy wskazywał olsztyńskie Stare Miasto jako lokalizację.

O szczegółach pobicia napisał w środę portal Olsztyn. Pokrzywdzona miała być m.in. „kopana po twarzy i całym ciele, opluta, uderzona z główki”, a także – już poza lokalem – „uderzona otwartą dłonią w twarz”. W związku z użyciem wobec niej siły miała „doznać powierzchownych obrażeń głowy z sińcami okularowymi obuocznymi”.

Finał sprawy? Syn posłanki PiS Iwony Arent się jeszcze odwołać

29-latek miał dopuścić się pobicia razem ze znajomą, która przyznała się do winy. W związku z tym wymiar sprawiedliwości wymierzył jej karę „pół roku wykonywania prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie i zapłatę pokrzywdzonej tysiąc złotych tytułem rekompensaty za doznane krzywdy” – przypomniało źródło. Jeśli chodzi o syna Iwony Arent – nie przyznał się on do winy.

Wobec młodego mężczyzny toczyło się odrębne postępowanie. 4 lutego warmińsko-mazurski sąd pierwszej instancji orzekał ws. 29-latka. Serwis olsztyn.com.pl ustalił, że został on skazany na siedem miesięcy ograniczenia wolności. W trakcie odbywania wyroku ma brać udział w pracach społecznych (w wymiarze 30 godzin). Oprócz tego ma zapłacić pokrzywdzonej trzy tysiące złotych w ramach zadośćuczynienia.

Serwis olsztyn.com.pl podkreśla, że wyrok jest nieprawomocny. Strony nie stawiły się dzisiaj na rozprawie.

