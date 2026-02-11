To jedne z najdroższych mieszkań w Warszawie. Współwłaścicielem Robert Lewandowski

Spółka Monting Development buduje przy ul. Chłodnej w Warszawie siedmiopiętrowy apartamentowiec. Budynek powstający na obrzeżu dawnych Browarów Warszawskich ma „na nowo zdefiniować”, czym są „luksus” i „prestiż”. Blok będzie zatrudniał konsjerża, a mieszkańcom umożliwi się otwieranie drzwi przy użyciu skanu oka.

Warszawa. Rekord cen mieszkań na rynku pierwotnym

Ujawniono, że ceny za mieszkania w apartamentowcu zaczną się od ponad 50 tys. zł. Na najwyższym piętrze budynku przekroczyć mają nawet 80 tys. zł. Dodajmy, że chodzi o duże lokale o powierzchni ponad 100 metrów. Przykładowo za lokal liczący 155 metrów kwadratowych cena wyniesie więc 12,5 mln zł.

Rekordowo drogo zapowiadają się też miejsca parkingowe w podziemnym garażu. Zapowiadane 324 tys. zł znacznie przebijają istniejące już cenniki. „Gazeta Wyborcza” zwraca uwagę, ze do najdroższych w stolicy należały miejsca na parkingu w apartamentowcu w Porcie Praskim, za które zapłacić trzeba było 130 tys. zł.

„GW” podkreśla, iż wspomniane 80 tys. zł za metr kwadratowy to jedna z najwyższych oficjalnie ujawnionych cen na rynku pierwotnym w Warszawie. Dziennikarze zauważają, że w styczniu ceny mieszkań deweloperskich w Warszawie osiągnęły rekordowy poziom. Za portalem RynekPierwotny.pl podają, że już co czwarte mieszkanie w stolicy jest droższe niż 20 tys. zł za metr kwadratowy. Średnia cena wszystkich takich mieszkań to około 19,1 tys. zł.

Analitycy pracujący dla firmy CBRE podali, że pod koniec ubiegłego roku w Warszawie, w większości na Woli, było aż 19 projektów deweloperskich z mieszkaniami o cenach powyżej 35 tys. zł za m kw. W Trójmieście naliczono dziewięć takich projektów, w Krakowie siedem, a we Wrocławiu i Poznaniu po trzy.

Czytaj też:

Chłodna 35 – ikona luksusu w sercu Warszawy z prawomocnym pozwoleniem na budowęCzytaj też:

Nietrafione biznesy Krychowiaka. Kosmetyki, których nie ma. Aplikacja ze stratami