Sponsorzy Kanału Zero uciekają po głośnym materiale o Rosji? Stanowski przecina spekulacje

Cykl „Wielka wyprawa Marii Wiernikowskiej w głąb Rosji” wywołał w sieci kontrowersje. Firmy takie jak STS czy XTB zwróciły się do Kanału Zero, by ten usunął reklamy wyświetlane przy odcinku z Królewca. W sobotę (14 lutego) na KZ (K0) pojawił się kolejny materiał – tym razem z Tomska. W trakcie filmu nie została wyemitowana żadna reklama (zwykle znajdują się one na początku, na końcu lub na belkach po lewej stronie i na dole ekranu).

XTB Polska – firma, która udostępnia klientom m.in. platformę inwestycyjną – w rozmowie z Wirtualnymi Mediami potwierdziła, że reklamy z jej logiem nie pojawią się w kolejnych odcinkach reportażu. Jeśli chodzi o STS (platforma z zakładami bukmacherskimi) – spółka również postanowiła, że nie chce promować się przy materiałach o Rosji.

Krzysztof Stanowski w przeszłości zabierał już głos odnośnie reportażu Wiernikowskiej – bronił dziennikarki. „Maria przywiozła nam obraz tego, jaka Rosja dzisiaj jest. To nie jest jej komentarz, ona nie mówi, co macie myśleć” – pisał m.in. na platformie X. Jeśli chodzi o sponsorów, we wtorek postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości.

Krzysztof Stanowski zwrócił się do internautów. „Żaden sponsor się nie wycofał”

17 lutego Stanowski wystąpił w materiale, podczas którego m.in. odpowiadał na pytania internautów. Poinformował, że sponsorzy nie zrezygnowali ze współpracy z Kanałem Zero. – Po tym materiale Marii Wiernikowskiej – o czym chciałem wszystkich zapewnić – żaden sponsor się nie wycofał. My w ogóle mamy podpisane umowy długie zazwyczaj, na cały rok. I wszyscy są z tego powodu bardzo, bardzo zadowoleni – podkreślił.

Co więcej, szef KZ (K0) ogłosił nowy projekt marketingowy – współpracę z JBB Bałdyga. W jej ramach powstał specjalny produkt – kiełbaska Zero-E. – Możecie kupować, możecie się nimi zachwycać. (...) W sklepie spojrzeć w jednym kierunku – (...) tych zielonych opakowań. I kupić taką kiełbaskę – reklamował.

