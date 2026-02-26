Europoseł PiS wyraził ubolewanie ws. dziennikarki TVN. Partyjny kolega kpi

„W związku z moją wypowiedzią z dnia 15 grudnia 2024 roku, podczas audycji pod tytułem «7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET» prowadzonej przez p. Andrzeja Stankiewicza, dotyczącą Pani Katarzyny Kolendy – Zaleskiej informuję: Pani Katarzyna Kolenda – Zaleska jest rzetelną i profesjonalną dziennikarką. Moja wypowiedź nie miała na celu podważania Jej kompetencji ani dorobku zawodowego” – podkreślił w oświadczeniu europoseł PiS Jacek Ozdoba.

„Jeżeli moja wypowiedź została odebrana inaczej, wyrażam ubolewanie z tego powodu. Niniejsze oświadczenie składane jest w wyniku zawarcia ugody sądowej” – dodał polityk w dalszej części wpisu. Do sprawy odniosła się też Suwerenna Polska, do której Ozdoba należał, zanim ugrupowanie połączyło się z Prawem i Sprawiedliwością. „Pani Katarzyna Kolenda-Zaleska jest rzetelną i profesjonalną dziennikarką. A stacja TVN jest naszą ulubioną. A Donald Tusk profesorem” – ironizowano.

Jacek Ozdoba wydał oświadczenie ws. Katarzyny Kolendy-Zalewskiej. Dziennikarka TVN reaguje

Głos zabrał też partyjny kolega europosła. „Hej, jeśli sądownie potrzebujesz potwierdzenia swoje rzetelności dziennikarskiej, to niech cały twitter wie, że jesteś tak rzetelna jak Tusk jest politykiem realizującym polską rację stanu, jak Gasiuk-Pihowicz i Zembaczyński są oazami intelektu i jak Joński jest prawdomówny a Giertych, Grodzki i Gawlowski uczciwi” – skomentował Dariusz Matecki. Do tego dodał zdjęcie dziennikarki i premiera podczas biegania.

„Jak pisałam – warto walczyć. Nie odpuszczać” – napisała z kolei sama Kolenda-Zaleska. Ozdoba we wspomnianej audycji zarzucił TVN, że stacja nie jest niezależna. – Wiemy wszyscy dobrze, że dziennikarze TVN są na telefon – powiedział europoseł PiS. Poproszony przez prowadzącego o wskazanie konkretnego nazwiska wymienił właśnie dziennikarkę.

