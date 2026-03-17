Zwrot w sprawie Ewy Tylman. Sąd uchylił wyrok uniewinniający Adama Z.

We wtorek 17 marca Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłosił wyrok w sprawie mężczyzny, oskarżanego w związku ze śmiercią Ewy Tylman. Sprawę skierowano do ponownego rozpoznania. Będzie to już czwarty proces związany z tą kwestią.

Wtorkowe rozstrzygnięcie to odpowiedź na apelację pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, czyli ojca Ewy Tylman, oraz prokuratura, którzy domagali się uchylenia nieprawomocnego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji. Nie zgadzali się oni z rozstrzygnięciem z marca ubiegłego roku, kiedy to Sąd Okręgowy w Poznaniu po raz trzeci uniewinnił Adama Z. od zarzutu zabójstwa Ewy Tylman.

Podczas ogłoszenia wyroku Adam Z. nie pojawił się w sądzie. Jego obrońcy domagali się odrzucenia apelacji i utrzymania w mocy wyroku sądu I instancji. W uzasadnieniu decyzji uchylającej wyrok Sąd Apelacyjny podkreślał, że Adam Z. mógł być przesłuchiwany w nocy bez obrońcy. To wtedy miał przyznać, że na jego oczach Ewa Tylman sama wpadła do wody, a on nie udzielił jej pomocy.

