Polska przedłuża kontrole graniczne. W tle ruch Niemiec

5 kwietnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o przedłużeniu do 1 października kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Przekazano, że od 7 lipca 2025 roku, czyli od dnia obowiązywania kontroli na granicach, skontrolowano ponad 3 miliony osób i ponad 1,5 miliona pojazdów.

Kontrole na granicach z Litwą i Niemcami. Powody decyzji

– Zdecydowaliśmy się przedłużyć tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą, ponieważ widzimy, że przynoszą one dobre rezultaty, jeżeli chodzi o różnego rodzaju szmuglerów i ludzi, którzy zajmują się przerzucaniem ludzi. Będziemy to kontynuować do czasu, kiedy nie będziemy pewni, że nasze granice są bezpieczne – powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jednak według nieoficjalnych ustaleń „Rzeczpospolitej” kontrole na granicach mają zostać utrzymane tak długo, aż Niemcy nie zrezygnują z kontroli na granicach z Polską.

Kosztowne kontrole

Rzeczniczka Komendanta Głównego Straży Granicznej mjr SG Anna Sobieska-Tekień zwróciła uwagę, że kontrole na granicach wiążą się z wysokimi wyzwaniami logistycznymi i kadrowymi, z którymi musi się mierzyć Straż Graniczna.

– Niezbędne jest doposażenie punktów kontrolnych, ale przede wszystkim zapewnienie funkcjonariuszom właściwych warunków pełnienia służby. Wydatkowane środki przeznaczone są m.in. na zapewnienie mobilności patroli, a więc na paliwo, infrastrukturę, niezbędne wyposażenie indywidualne funkcjonariuszy – mówiła w rozmowie z „Rzeczpospolitą” .

Przejścia graniczne z Niemcami i Litwą monitorują przede wszystkim pracownicy Straży Granicznej. Od lipca 2025 roku w te działania zaangażowano ponad 78 tys. osób. Wspierają ich żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i Żandarmerii Wojskowej, a także policjanci.

W najnowszym raporcie Straż Graniczna poinformowała, że 7 kwietnia podczas tymczasowego przywrócenia kontroli na granicy z Litwą skontrolowano ponad 4,9 tys. osób i ponad 2,2 tys. środków transportu; a na granicy z Niemcami – odpowiednio – prawie 3,5 tys. osób i 1,7 tys. pojazdów.

Czytaj też:

Co dzieje się na granicy z Białorusią? Sytuacja drastycznie się zmieniłaCzytaj też:

Rosja wykorzysta wojnę na Bliskim Wschodzie, by uderzyć w Polskę? Operacja „Śluza 2.0”