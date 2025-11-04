Niemcy zaostrzyły kontrole na granicach. Te dane mówią same za siebie

7 maja 2025 r. federalny minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt nakazał zaostrzenie kontroli i zawracanie osób na wszystkich dziewięciu granicach kraju z państwami sąsiednimi, w tym z Polską. Wyjątek stanowią tzw. grupy szczególnie wrażliwe, takie jak dzieci i kobiety w ciąży. Niemiecka Policja Federalna w poniedziałek 3 listopada, na podstawie danych od 8 maja do 31 października podała, że łącznie odnotowano 25 318 nielegalnych przekroczeń granicy.

18 598 osób zostało zawróconych bezpośrednio na granicy lub w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom. 993 osoby z tych, które zostały zawrócone, pochodziły z tzw. bezpiecznego państwa trzeciego i dlatego nie pozwolono im przekroczyć granicy. Według prawa Unii Europejskiej za procedurę azylową odpowiada pierwsze unijne państwo, na terenie którego znajdzie się osoba składająca taki wniosek. W związku z tymi przepisami deportowano 39 osób.

Nielegalnie przekroczyli granicę, zostali zawróceni lub odesłani. Najnowsze statystyki policji z Niemiec

Wniosek o azyl złożyło 201 osób z grup szczególnie wrażliwych. 909 osób miało zakaz ponownego wjazdu do Niemiec, w związku z czym zostało zatrzymanych przed wjazdem. Aresztowano również 868 przemytników oraz 4 589 osób, wobec których wydano nakazy aresztowania. Zidentyfikowano także 763 osoby o poglądach skrajnie lewicowych, skrajnie prawicowych, skrajnie zagranicznych lub islamistycznych.

Niemiecka Policja Federalna przy okazji prezentowania danych podkreśliła, że kontrole graniczne są niezbędne dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego oraz ograniczenia nielegalnej migracji wtórnej. W Niemczech zaostrzenie polityki wobec nielegalnej migracji nastąpiło po rozpoczęciu kadencji przez koalicyjny rząd CDU/CSU i SPD.

