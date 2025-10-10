Nawrocki skierował ostre słowa do KE. Reakcja była błyskawiczna

Karol Nawrocki wystosował list do Ursuli von der Leyen. Prezydent podkreślił w nim, że „Polska nie wyrazi zgody na żadne działania, które będą skutkować rozlokowaniem w naszym kraju nielegalnych migrantów”.

Nawrocki napisał ostry list do KE

„Od ponad czterech lat wschodnia granica Polski poddawana jest stałej presji migracyjnej sterowanej przez reżim moskiewski przy użyciu państwa białoruskiego i służb specjalnych” – stwierdził Karol Nawrocki. „Polska przeznacza znaczne środki na zapewnienie bezpieczeństwa wschodniej granicy UE oraz "bierze na siebie koszty wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy” – dodał.

Marcin Przydacz z prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej tłumaczył, że data powstania listu nie jest przypadkowa, ponieważ każdego roku do 15 października Komisja Europejska ma przedstawiać plany, jeśli chodzi o działania wobec migrantów.

– Prezydent zaznaczył, że chciałby, żeby KE miała świadomość, że Polska nie podporządkuje się żadnym decyzjom, które nie będą korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego – wyjaśnił współpracownik głowy państwa. – Nie przyjmiemy żadnych migrantów. Karol Nawrocki nie godzi się na to, aby te problemy, które obserwujemy na zachodzie Europy, były także i udziałem Polek i Polaków – zaznaczył.

Również szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że „Polska nie zgodzi się na żadne rozwiązanie w kwestiach migracyjnych, które zagrażałoby jej bezpieczeństwu”.

Nawrocki napisał do KE list ws. migrantów. Jest odpowiedź

Komisja Europejska odpowiedziała już na list polskiego prezydenta. Rzecznik KE Markus Lammert, podkreślił, że Polska okazuje niezwykłą solidarność z Ukrainą, od ponad trzech lat przyjmując dużą liczbę ukraińskich uchodźców. – To ogromny wysiłek, który w pełni bierzemy pod uwagę – powiedział.

– Polska stoi w obliczu szczególnej sytuacji na swoich granicach, gdzie migracja jest wykorzystywana jako broń, a Komisja w pełni wspiera Polskę, zarówno politycznie, jak i poprzez dodatkowe wsparcie finansowe na ochronę granic – zaznaczył przedstawiciel unijnej instytucji.

