Pożar hali, zablokowana droga krajowa. „Pilny komunikat dla mieszkańców”

W poniedziałek 20 kwietnia o godz. 6:24 wybuchł pożar hali produkcyjnej w miejscowości Dziardonice – podała w mediach społecznościowych Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Podkreślono, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W związku ze zdarzeniem zablokowana została droga krajowa numer 91 na 262 kilometrze. W działaniach uczestniczyło 20 zastępów straży.

Kujawsko-pomorskie. Pożar hali SMAK w Dziardonicach. Zablokowana DK91

Gmina Kowal zaznaczyła, że „w związku z prowadzoną akcją gaśniczą mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Unisławice, Ossówek, Dąbrówka, Grabkowo, Dobrzelewice oraz Kępka Szlachecka”. „Sytuacja wynika z konieczności wykorzystania zwiększonych ilości wody do działań gaśniczych. Prosimy o wyrozumiałość oraz ograniczenie zużycia wody do niezbędnego minimum do czasu ustabilizowania sytuacji” – podsumowano.

Pilny komunikat dla mieszkańców przekazała również sekretarz Aneta Kwarcińska. Jak się okazało, w ogniu stanęła hala firmy SMAK, produkująca gryzaki, czy suszone mięso dla psów. „Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa – prosimy nie zbliżać się do miejsca zdarzenia oraz umożliwić swobodny przejazd służbom ratunkowym” – zakończyła. Na zdjęciach widać, że z hali wydobywa się ciemny, gęsty dym.

