Łódzkie zabytki zostaną poświęcone dla dobra tunelu? „Wyburzenie byłoby skandalem”

Tarcza drążąca tunel kolejowy pod Łodzią stoi nieruchomo od września 2024 roku. Roboty wstrzymano po zawaleniu się części kamienicy. Szczęśliwie jej mieszkańcy zostali wcześniej przeniesieni do innych lokali, ale oni sami szczęściarzami się nie nazwą. Razem z około 250 Łodzianami od 20 miesięcy mieszkają w hotelach lub u znajomych i nie wiadomo, kiedy ich życie wróci do normalności.

Łódź. Tunel wymusi wyburzenia zabytków?

Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, wiele wskazuje na to, że dla dobra inwestycji kolejowej poświęcone zostaną kolejne 4 kamienice, stojące nad trasą tunelu. Trzy z nich wpisane są do gminnej ewidencji zabytków, co dodatkowo komplikuje i tak problematyczną już inwestycję. – Ich wyburzenie byłoby skandalem. Kamienice powstały na przełomie XIX i XX w. To dość cenne zabytki. To dziwne, że nie przygotowano odpowiednio tak wielkiej inwestycji infrastrukturalnej – komentował Jerzy S. Majewski, historyk sztuki i dziennikarz.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wystąpiła już do wojewody o decyzję, która umożliwi jej przejęcie budynków. Mieszkańcy otrzymają odszkodowania, za które będą mogli kupić inne nieruchomości. PKP PLK podkreśla jednak, że decyzja o ewentualnych wyburzeniach dalej nie zapadła. Wciąż trwa oczekiwanie na precyzyjne ekspertyzy. Swój głos będzie miał też wojewódzki konserwator zabytków.

Profesor Anna Siemińska-Lewandowska z Politechniki Warszawskiej w rozmowie z „DGP” przypominała, że już w 2020 roku ostrzegała przed zagrożeniem dla starych łódzkich kamienic i optowała za inną metodą budowy tunelu. Teraz przypomniała, że za odnowionymi fasadami kryją się budynki w fatalnym stanie technicznym. – Przed ponad 100 laty stawiano je praktycznie bez fundamentów. Do tego pod nimi drążono studnie czy komórki – zauważała.

