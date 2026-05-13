Gigantyczna ryba chwyciła za haczyk, jest rekord. „Byłem w szoku”

Derek Merricks i Ben Boudaoud w połowie grudnia ubiegłego roku wybrali się nad jezioro Chesdin (znajduje się ono na południe od Richmond – w stanie Wirginia).

W pewnym momencie za haczyk wędki chwycił pomoksis czarny (black crappie – Pomoxis nigromaculatus).

Oto szczegóły wyprawy pasjonatów. Ile mierzyła i ważyła ogromna ryba?

Padł nowy rekord. W świecie wędkarskim zahuczało!

– Przed zmrokiem postanowiliśmy spróbować łowić kraby i – korzystając z sonaru [urządzenia wykorzystującego fale dźwiękowe, służącego do wykrywania i określania położenia obiektów pod wodą – przyp. red.] skierowanego do przodu – zaczęliśmy szukać ryb na głębokości około 25 stóp – wskazał w rozmowie z Wired2Fish Merricks.

W pewnym momencie dostrzegł on zawieszony kilka stóp nad dnem ogromny okaz. Zarzucił wtedy wędkę w jej kierunku, a ta… chwyciła za haczyk – Dość szybko wciągnąłem rybę na pokład łodzi – zaznaczył. Przyznał, że od razu wiedział, iż ta będzie ciężka. – Ben złapał ją w podbierak, a ja byłem w szoku, gdy zdałem sobie sprawę, że to ogromny czarny crappie – opowiedział.

17,32-calowy (czyli blisko 44-centymetrowy) P. nigromaculatus to nowy rekord IGFA (International Game Fish Association).

Pada rekord za rekordem

Niedawno pisaliśmy o rekordzie, który padł w stanie Wirginia Zachodnia. Wędkarz złowił tam gigantycznego pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis).

W 2025 r. ustanowiono też kilka nowych rekordów w stanie Michigan. Departament Zasobów Naturalnych opublikował ich listę, oto kilka z nich:

wrzesień – szczupak amerykański (Esox masquinongy), długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne, południowo-wschodni region USA.

luty – sieja amerykańska (Coregonus clupeaformis), długość 28 cali (71,12 cm), Jezioro Górne w pobliżu hrabstwa Baraga, północny region USA.

czerwiec – karp (Cyprinus carpio), długość 42,50 cali (107,95 cm), staw Ninth Street Pond, hrabstwo Alpena, północno-wschodni region USA.

maj – bass słoneczny (Lepomis sp), długość 12,50 cali (31,75 cm), jezioro Sand Lake, hrabstwo Clare, środkowy region USA.

