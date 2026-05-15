Dziennikarz zadał premierowi kultowe pytanie. Bezcenna reakcja

Michał Marszał – influencer, najbardziej znany z komediowego profilu na Instagramie, który prowadzi pod swoim imieniem i nazwiskiem – wziął udział w wydarzeniu Impact'26.

Zanim przejdziemy do sedna, cofnijmy się na chwilę do roku 2011 roku – po nawałnicach, które przeszły przez kraj, wielu rolników potraciło swoje plony. Wśród poszkodowanych był m.in. Stanisław Kowalczyk – producent papryki.

Miejscowość Sady-Kolonia na Mazowszu odwiedził wówczas premier Donald Tusk (to był jego drugi rząd, po świeżo wygranych wyborach parlamentarnych, a następnie zaprzysiężeniu). Kowalczyk zadał wtedy przewodniczącemu (ówczesnej) Platformy Obywatelskiej pytanie: „Jak żyć, panie premierze?!” – które przeszło do historii. To samo pytanie Marszał zadał w czwartek (14 maja).

„No… niestety”

Tusk zareagował uśmiechem, co zostało sfilmowane. Na materiale wideo na Instagramie widzimy też jednego z dziennikarzy, który – tak jak Marszał – czekał na szefa rządu ponad godzinę, by zadać mu pytania. Nie krył rozbawienia i zaskoczenia, szybko zdając sobie sprawę, że ma do czynienia ze znanym satyrykiem.

Twórcy Kanału Minus tym razem nie udało się uzyskać dłuższego komentarza od Tuska. – No… niestety, może następnym razem – skwitował. Zapytany natomiast, czy warto było czekać aż godzinę, by nie otrzymać żadnej odpowiedzi od premiera, odparł rozbrajająco: „Nie”.

Kilka zdań o Impact'26

Wydarzenie na Wielkopolsce – w Poznaniu – w którym uczestniczył m.in. szef Koalicji Obywatelskiej, to duża międzynarodowa konferencja biznesowo-technologiczna. Podczas niej doświadczeniami wymieniają się naukowcy, przedsiębiorcy, eksperci ds. nowych technologii, ale i właśnie politycy.

W trakcie tegorocznej imprezy Impact Tusk spotkał się też z popularnym, amerykańskim aktorem i jego żoną. George i Amal Clooney'owie wzięli udział w panelu dotyczącym demokracji. Małżonka ikony Hollywoodu specjalizuje się w prawie międzynarodowym i prawach człowieka.

Czytaj też:

Ambasador Niemiec skomentował wycofywanie Amerykanów z Europy. Podkreślał, że kluczowy jest czasCzytaj też:

Kobiety w Polsce będą pracować dłużej? „Takiej różnicy nie ma w żadnym innym kraju Europy”