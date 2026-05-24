Mapa kleszczy 2026. W tych regionach Polski ryzyko ich występowania jest największe

Przypomnijmy, kleszcze można spotkać w szczególności w lasach liściastych i mieszanych. Występują również na obszarach trawiastych, w gęstych zaroślach, a także na terenach zieleni miejskiej. Po powrocie z miejsc, w których mogą się pojawić, warto dokładnie obejrzeć całe ciało, w szczególności zgięcia stawów oraz pachwiny – tam najczęściej może dojść do ugryzienia.

Mapa kleszczy 2026. Gdzie jest ich najwięcej?

Według danych zawartych na stronie ciemnastronawiosny.pl najwięcej zgłoszeń dotyczących aktywności kleszczy odnotowano obecnie w województwach: śląskim (okolice Jaworzna, Pszczyny i Piekar Śląskich), mazowieckim (w okolicach Warszawy, Pruszkowa czy Nowego Dwora Mazowieckiego), dolnośląskim (w obrębie Wrocławia, Prusic i Gryfowa Śląskiego), podkarpackiego (okolice Rzeszowa), małopolskiego (blisko Libertowa), pomorskim (w obrębie Kościerzyny).

Na stronie można również znaleźć komentarze użytkowników z ostatnich dni. Jedna z internautek zwróciła uwagę, że m.in. w Świątnikach Górnych (woj. małopolskie) występuje „plaga jakiej nigdy nie było, mnóstwo kleszczy i nimf” . Z kolei mieszkanka Warszawy napisała, że od lutego zmaga się w ogrodzie z „masą kleszczy” . Następna osoba zgłosiła, że na osiedlu Leśnica we Wrocławiu są „kleszcze z boreliozą i bebeszjozą” .

Kleszcz na ciele. Co należy zrobić?

Ministerstwo Zdrowia przypomniało, że w przypadku znalezienia kleszcza na ciele należy go bezzwłocznie usunąć. Powinno się to zrobić plastikową pęsetą (metalowa może go przeciąć, zamiast całkowicie usunąć). Pajęczaka należy chwycić tuż przy skórze i zdecydowanym ruchem pociągnąć ku górze. Następnie trzeba zdezynfekować miejsce ugryzienia i dokładnie umyć ręce. Jeśli w miejscu ukłucia pojawi się zaczerwienienie lub inne niepokojące objawy, powinno się skonsultować z lekarzem.

