Duńska sieć rzuca rękawicę Ikei. Nowy salon ruszy we Wrocławiu

Po otwarciu pierwszego sklepu w Warszawie sieć Søstrene Grene zapowiedziała wejście do Wrocławia. Nowy salon sieci zostanie uruchomiony jesienią w centrum handlowym Magnolia Park. Marka jest znana z oferty obejmującej artykuły do wyposażenia wnętrz, dekoracje, akcesoria kuchenne, produkty kreatywne, zabawki i artykuły papiernicze. Podobnie jak w przypadku sieci Ikea, jej znakiem rozpoznawczym jest skandynawski design dostępny w przystępnych cenach.

– Wrocław jest miastem, które dobrze pasuje do naszego asortymentu przystępnego cenowo skandynawskiego designu – podkreśla cytowany przez serwis Dlahandlu dyrektor generalny i współwłaściciel firmy Mikkel Grene.

Sklep Søstrene Grene jak spacer po mieście

Nowy punkt będzie działał w koncepcji „Retail for the Senses”, czyli zakupów angażujących różne zmysły. Według przedstawicieli marki sklep ma być czymś więcej niż miejscem sprzedaży produktów.

Projekt wnętrza nowego salonu sieci inspirowany jest układem miasta. Charakterystyczny dla Søstrene Grene labirynt alejek ma przypominać miejskie bulwary i wąskie uliczki. Niektóre regały mają nawiązywać do drapaczy chmur, inne do kamienic. W sklepie pojawią się również specjalne strefy prezentujące poszczególne kategorie produktów.

Firma zapowiada, że celem jest stworzenie przestrzeni, która pozwoli klientom zwolnić tempo i na chwilę oderwać się od codziennego pośpiechu.

Marka Søstrene Grene ma już ponad 400 sklepów w Europie

Historia marki Søstrene Grene sięga 1973 roku i rozpoczęła się w duńskim Aarhus. Założyciele marki chcieli połączyć design, estetykę i elementy teatralnej scenografii w jednym koncepcie handlowym. Dziś sieć działa na 18 europejskich rynkach i prowadzi ponad 400 sklepów. W Polsce pierwsza lokalizacja została uruchomiona w maju w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia. Marka prowadzi również sprzedaż internetową na terenie całego kraju.

Wrocławski sklep ma być kolejnym krokiem w rozwoju marki nad Wisłą. Firma zapowiada, że w najbliższych miesiącach ujawni informacje o kolejnych lokalizacjach, a nowe otwarcia planowane są także w 2026 roku. Otwarciu sklepu we Wrocławiu mają towarzyszyć charakterystyczne dla marki atrakcje, w tym czerwony dywan, muzyka klasyczna oraz niespodzianki dla odwiedzających.

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