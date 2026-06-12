Mapa grzybów pokazuje wyraźną zmianę. W tych regionach warto ruszyć do lasu. „Mokro i grzybowo”

Przypomnijmy, w wielu powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju można skorzystać z pomocy grzyboznawców oraz klasyfikatorów grzybów. Jeśli mamy wątpliwości co do zebranych grzybów, warto udać się po fachową radę. Pamiętajmy, że już podczas grzybobrania możemy sprawdzić, czy znaleziony okaz jest jadalny, korzystając z atlasów grzybów lub aplikacji w telefonie.

Gdzie są grzyby? Mapa wiele ujawnia

Według danych zawartych na mapie grzybów, w ostatnich dniach owocniki pojawiły się na północy Polski, w okolicach Gdańska, a także w województwie zachodniopomorskim, szczególnie w lasach znajdujących się na terenie Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego. Na grzyby mogą też teraz natrafić mieszkańcy Wrocławia i Wałbrzycha, a także Katowic, Krakowa oraz terenów podgórskich. Grzyby zaczynają się też pojawiać w okolicach Warszawy, Łodzi, Rzeszowa i Częstochowy.

Jak wynika z mapy grzybów, nieco więcej okazów znaleziono w okolicach Torunia czy Przemyśla, Koszalina, Ustki oraz Raciborza.

Według najnowszych prognoz w najbliższym czasie grzyby powinny się częściej pojawiać w województwach: śląskim, małopolskim oraz warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Jakie grzyby są już w lasach?

Z informacji opublikowanych na stronie grzyby.pl wynika, że obecnie najczęściej spotykane w lasach są kurki, prawdziwki, a także kanie. Pojawiają się też koźlarze oraz gatunki borowikowate.

Jedna z użytkowniczek serwisu oceniła, że jednym z lasów na terenie powiatu suskiego w Suchej Beskidzkiej „jest fajnie, mokro i grzybowo” . Poinformowała także, że na tych terenach znalazła ceglasie, usiatki i gołąbki. Natomiast inna osoba poinformowała, że w Toruniu znalazła żółciaki siarkowe, a także żagwiaki łuskowate.

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