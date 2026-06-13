4-letnie dziecko wpadło do hotelowego basenu. Pilna akcja LPR

O wypadku, do którego doszło na terenie Ustronia Morskiego, poinformowała redakcja Radia Szczecin.

Gdy dziecko zostało wyciągnięte z wody, na miejsce wezwano służby – w tym zespół ratownictwa medycznego.

Więcej szczegółów w sprawie przekazał młodszy aspirant Damian Romańczuk.

Zachodnie Pomorze. Niepokojący incydent w hotelowym basenie. Oto szczegóły

Rzecznik prasowy straży pożarnej w Kołobrzegu wskazał, że na miejsce przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Załoga zabrała dziecko na pokład maszyny, by pilnie przetransportować je do pobliskiego szpitala. Przedstawiciel służb wskazał, że w momencie, gdy przekazywano je medykom, było przytomne. – Dziecko miało zachowane funkcje życiowe – podał mł. asp. Romańczuk.

Rozgłośnia wskazała, że dzięki szybkiej reakcji osób, które znajdowały się w pobliżu hotelowego basenu, poszkodowant pacjent (lub pacjentka) uniknął najprawdopodobniej dużo poważniejszych konsekwencji.