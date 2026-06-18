Posłowie KO dostają SMS-y z prośbą o podpisy. „Bardzo dobra kandydatura”

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński wysyłał do posłów SMS-y z prośbą o podpisywanie się pod listą poparcia dla kandydatury Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich – napisał w mediach społecznościowych dziennikarz Konrad Piasecki. TVN24 wcześniej informował, że gotowość do poparcia kandydatury wyraziła Lewica, a sprzeciwu po wstępnych rozmowach nie zgłosiło PSL.

Rzecznik rządu w TVP Info przekonywał w czwartek, że „to jest bardzo dobra kandydatura”. – Moim zdaniem to jest podstawowe zadanie rzecznika: bronić praworządności, stać zawsze po stronie obywateli. Jeżeli ktoś nadużywa władzy, to Rzecznik Praw Obywatelskich jest po to, żeby stać po jego stronie. Pamiętam sytuacje np. ze Strajku Kobiet, czy z innych jakichś demonstracji. Pani mecenas Gregorczyk-Abram zawsze była po stronie tych, którzy potrzebowali wparcia – mówił Adam Szłapka.

Sylwia Gregorczyk-Abram zostanie Rzecznikiem Praw Obywatelskich? Oto jej sylwetka

Termin zgłaszania kandydatów na RPO mija 23 czerwca. Pięcioletnia kadencja prof. Marcina Wiącka upływa miesiąc później. Zgodnie ze stanem na poniedziałek nie było zgłoszonej ani jednej osoby. Gregorczyk-Abram to adwokatka i działaczka społeczna. Jest zaangażowana w organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony systemu wymiaru sprawiedliwości i praw człowieka. Jest członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Gregorczyk-Abram jest też współtwórczynią i członkinią zarządu Fundacji Wolne Sądy oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości zajmujących się monitorowaniem i archiwizowaniem przypadków wywierania politycznego nacisku na sędziów i niezależnych prokuratorów i zapewnianiu im pomocy prawnej w latach 2015-2023. Przed sądami polskimi i ETPC reprezentuje obywateli, w tym aktywistki i aktywistów w kluczowych postępowaniach w zakresie ochrony praw i wolności.

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