Minister kultury pokazała wiadomości od hejterów. „Wasze słowa mają ogromną moc”

18 czerwca 2026 r. po raz piąty na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. „Hejterom nie odpowiemy nienawiścią. To byłoby ich zwycięstwo. Odpowiemy pracą, rozmową i szacunkiem – nawet wtedy, gdy sami go nie otrzymujemy” – napisała w mediach społecznościowych minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Marta Cienkowska do wpisu dołączyła nagranie, w który pokazała, jakie wiadomości otrzymuje. -Idiotka, złodziejka; lewacka szmaciara; życzę skończenia jak Mussolini; szmata od Tuska; tępa p***a; ty k***a normalna jesteś?; do dymisji k***a; uważasz tępa dzido, że długo będziemy zapier****ć na was?; zrozumiałaś coś k***a?; ty głupia k***o j****a, szmato pier*****a; żebyś tak zdechła; was wszystkich do jednego worka, a z worem wiadomo co – cytowała polityk hejterskie słowa.

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Filmik minister kultury mówi wszystko

„Ty pier*****a tępa dzido, jakbym cię spotkał na ulicy, to bym cię ci napluł w ten parszywy ryj” – napisał kolejny internauta. Minister kultury i dziedzictwa narodowego w filmie pokazała jeszcze kolejne komentarze będące przykładem mowy nienawiści. W pewnym momencie charakterystyczny dźwięk, który pojawia się wypikania wulgaryzmów przerodził się w ciągły sygnał.

– Kochani hejterzy, serdecznie was pozdrawiam. Być może mieliście gorszy dzień, być może chcieliście się po prostu na kimś wyżyć, ale pamiętajcie, że wasze słowa mają ogromną moc. Ludzie naprawdę czytają te komentarze w internecie. Czytam je ja, czytają je wszyscy twórcy do których je kierujecie. W każdej komunikacji po drugiej stronie zawsze jest człowiek, nawet w internecie. Mowa nienawiści zaczyna się od słów, ale od słów można też zacząć zmianę – podsumowała Cienkowska.

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