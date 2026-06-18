Nowa konkurencja dla Kanału Zero. Medium miało rekordowy miesiąc

Na początku maja tego roku, na platformie YouTube, pojawiła się konkurencja dla Kanału Zero czy Programu Pierwszego Polskiego YT. Nowe medium reklamowało się jako „całkowicie niezależne, bezstronne, przestrzegające najwyższych standardów etycznych i biznesowych”. Z opisu KO dowiadujemy się, iż telewizja „nie będzie brała udziału w plemiennej wojnie” i „nie będzie żyła ze skandali”. Ma skupiać się na „jakości, rzetelności i zaufaniu”. To „medium, które daje gwarancję rzetelności widzom i bezpieczeństwo marki reklamodawcom”.

Kanał Otwarty nie zaczynał zupełnie od zera – doszło jedynie do zmiany nazwy, bowiem wcześniej profil na YT nosił nazwę „Układ Otwarty”.

Rekordowy miesiąc Kanału Otwartego pod względem odsłon

Obecnie KO subskrybuje 217 tys. użytkowników platformy. Z ustaleń Wirtualnych Mediów, które powołują się na dane portalu Social Blade, wynika, iż przez miesiąc liczba subskrybentów wzrosła o około siedem tysięcy (z 210 tys.).

Materiały, które w maju ukazały się na Kanale Otwartym, wyświetlone zostały ok. 3,8 mln razy. To nowy rekord – poprzedni, który padł w sierpniu 2023 r., wynosił niecałe trzy miliony odsłon.

Portal WM zwrócił uwagę, że wśród materiałów wideo, które wygenerowały najwięcej odsłon, jest rozmowa z popularnym geopolitykiem – Jackiem Bartosiakiem, a także dyskusja dziennikarza Rafała Ziemkiewicza z prawnikiem Marcinem Matczakiem.

Wśród prowadzących Jakub Wiech, znany ekspert

Oprócz Igora Janke, wśród prowadzących jest m.in. dziennikarka Kamila Baranowska czy Jakub Wiech (ekspert w zakresie polityki energetycznej, były redaktor naczelny portalu Energetyka24).

Filmy, które publikowane są na profilu KO, generują średnio od kilku do kilkunastu tysięcy wyświetleń. Ostatnio najwięcej odsłon (blisko 38 tys.) miała rozmowa z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim (m.in. o polskich wojskach w Ukrainie).