„Podwodna pułapka była bezwzględna”. Tragiczny wypadek 16-latka nad Zalewem Nakło-Chechło
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„Podwodna pułapka była bezwzględna”. Tragiczny wypadek 16-latka nad Zalewem Nakło-Chechło

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Tarnogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Tarnogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Źródło: Tarnogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Do tragicznego wypadku doszło nad Zalewem Nakło-Chechło. Nastolatek nagle wbiegł do wody, po czym zniknął pod powierzchnią wody. Co dokładnie się stało?

Według informacji przekazanych przez Tarnogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 23 czerwca przed godz. 16.00 służby zostały powiadomione o zdarzeniu z udziałem 16-letniego mieszkańca Piekar Śląskich.

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„Młody chłopak wbiegł do wody, chcąc wyłowić piłkę. Nie przewidział, że zaledwie cztery metry od brzegu znajduje się nagły, głęboki uskok” – poinformowano w mediach społecznościowych.

Tarnogórskie WOPR przekazało również, że „po szybkim rozpoznaniu i wskazaniu miejsca” natychmiast rozpoczęło się poszukiwanie nastolatka, a także sprawdzanie dna zalewu. „Niestety, podwodna pułapka była bezwzględna” – dodano.

Po 50 minutach nurek ze specjalistycznej grupy z Bytomia wydobył ciało 16-latka na brzeg. Lekarz obecny na miejscu zdarzenia stwierdził zgon chłopca. Prokurator zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, aby ustalić wszystkie okoliczności śmierci nastolatka.

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Służby apelują o rozwagę nad wodą

Tarnogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zwróciło się z apelem do młodzieży oraz dorosłych. Zaapelowano, aby zachować rozwagę nad wodą.

„Nie znasz dna? Nie wbiegaj! Uskoki i nagłe głębiny potrafią zaskoczyć nawet metr od brzegu. Żadna piłka czy uciekający materac nie są warte waszego życia” – przekazano.

Zwrócono również uwagę, że niebezpieczny dla zdrowia może być także szok termiczny.

„Rozgrzane słońcem ciało potrzebuje aklimatyzacji. Gwałtowne wskoczenie do zimnej wody może skończyć się skurczem lub zatrzymaniem akcji serca” – przestrzegli ratownicy.

Powinno się również zrezygnować z alkoholu, jeśli planujemy kąpiel. W szczególności jednak należy zrezygnować ze skoków do wody „z pomostów, wysokich brzegów ani ze sprzętów pływających (rowerów wodnych, kajaków)”.

Dodano także, że materace nie są sprzętami pływającymi. „Dmuchane zabawki, koła i materace służą do zabawy przy brzegu. Wiatr i prąd potrafią w kilka minut wywlec człowieka na środek głębokiego akwenu, skąd powrót bywa niemożliwy” – przypomnieli ratownicy.

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Opracowała:
Źródło: Tarnogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe