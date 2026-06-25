„Podwodna pułapka była bezwzględna”. Tragiczny wypadek 16-latka nad Zalewem Nakło-Chechło

Według informacji przekazanych przez Tarnogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 23 czerwca przed godz. 16.00 służby zostały powiadomione o zdarzeniu z udziałem 16-letniego mieszkańca Piekar Śląskich.

Tragiczny wypadek nad Zalewem Nakło-Chechło. Zmarł 16-latek

„Młody chłopak wbiegł do wody, chcąc wyłowić piłkę. Nie przewidział, że zaledwie cztery metry od brzegu znajduje się nagły, głęboki uskok” – poinformowano w mediach społecznościowych.

Tarnogórskie WOPR przekazało również, że „po szybkim rozpoznaniu i wskazaniu miejsca” natychmiast rozpoczęło się poszukiwanie nastolatka, a także sprawdzanie dna zalewu. „Niestety, podwodna pułapka była bezwzględna” – dodano.

Po 50 minutach nurek ze specjalistycznej grupy z Bytomia wydobył ciało 16-latka na brzeg. Lekarz obecny na miejscu zdarzenia stwierdził zgon chłopca. Prokurator zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, aby ustalić wszystkie okoliczności śmierci nastolatka.

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Służby apelują o rozwagę nad wodą

Tarnogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zwróciło się z apelem do młodzieży oraz dorosłych. Zaapelowano, aby zachować rozwagę nad wodą.

„Nie znasz dna? Nie wbiegaj! Uskoki i nagłe głębiny potrafią zaskoczyć nawet metr od brzegu. Żadna piłka czy uciekający materac nie są warte waszego życia” – przekazano.

Zwrócono również uwagę, że niebezpieczny dla zdrowia może być także szok termiczny.

„Rozgrzane słońcem ciało potrzebuje aklimatyzacji. Gwałtowne wskoczenie do zimnej wody może skończyć się skurczem lub zatrzymaniem akcji serca” – przestrzegli ratownicy.

Powinno się również zrezygnować z alkoholu, jeśli planujemy kąpiel. W szczególności jednak należy zrezygnować ze skoków do wody „z pomostów, wysokich brzegów ani ze sprzętów pływających (rowerów wodnych, kajaków)” .

Dodano także, że materace nie są sprzętami pływającymi. „Dmuchane zabawki, koła i materace służą do zabawy przy brzegu. Wiatr i prąd potrafią w kilka minut wywlec człowieka na środek głębokiego akwenu, skąd powrót bywa niemożliwy” – przypomnieli ratownicy.

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