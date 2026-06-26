Z powodu sinic zamykają kąpieliska. Mapa GIS pokazuje aktualną sytuację nad wodą

Przypomnijmy, aktualne dane dotyczące terenów rekreacyjnych nad wodą można uzyskać w serwisie kąpieliskowym, regularnie odświeżanym i prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS).

Mapa sinic w Bałtyku. Gdzie nie można się kąpać?

Znajduje się tam interaktywna mapa wraz z zaznaczonymi na czerwono miejscami, w których zaobserwowano m.in. zakwit sinic, czyli mikroorganizmów, które tworzą charakterystyczną zieloną pianę przy brzegach zbiorników wodnych.

Po wybraniu na stronie odpowiedniego kąpieliska można uzyskać pełny raport dotyczący stanu wody. Według danych GIS, obecnie woda nie nadaje się do użytku na terenie kąpielisk: Sopot – Łazienki Południowe I, Gdynia Śródmieście, Kusy Dwór (Czaplinek, pow. drawski, woj. zachodniopomorskie), przy Jeziorze Pątnowskim w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym Przystań Gosławice (Konin, pow. Konin, woj. wielkopolskie) oraz przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim (Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski, woj. lubuskie).

Dlaczego sinice pojawiają się w Bałtyku?

Zbigniew Zawadzki z pomorskiego sanepidu w rozmowie z TVN 24 wyjaśnił, w jakich warunkach dochodzi do zakwitania sinic w Bałtyku.

– Sinice pojawiają się u nas, kiedy jest ciepło, kiedy nie ma silnego wiatru, opadów i deszczu. Wiąże się z tym też słabe falowanie wody, więc sinice się pojawiają. I tak się zdarzyło w ostatnich dniach – przekazał Zawadzki. Jak dodał, wystarczy zmiana pogody, aby zniknęły.

Podkreślił również, że „należy unikać kontaktu z wodą, w której zakwit sinic został stwierdzony” , ponieważ „grozi to konsekwencjami zdrowotnymi, dla ludzi oraz zwierząt” .

Osoby, które kąpały się w takiej wodzie lub ją spożyły, mogą zaobserwować u siebie takie dolegliwości jak: biegunka, wymioty, swędzenie oraz łzawienie oczu czy wysypka na skórze.

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