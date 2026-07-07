Ewakuacja we Wrocławiu. 250-kilogramowy niewybuch i akcja saperów

Akcja saperów trwała około trzech godzin. Pojawili się przy ul. Trzemeskiej około godziny 9:00. Wcześniej w trakcie prac ziemnych znaleziono tam niewybuch z czasów II wojny światowej.

Ewakuowano 3000 mieszkańców

Na czas pracy saperów konieczna była ewakuacja części mieszkańców. Podjęto decyzję, że należy zabezpieczyć teren o promieniu około 300 metrów od znaleziska. Ewakuacja obejmowała więc okolice ulic: Braniborskiej, Marchijskiej, Ziemowita, Legnickiej, Trzemeskiej, Dobrej, Młodych Techników, Inowrocławskiej, Kruszwickiej i Szczepińskiej. Cała akcja rozpoczęła się o godzinie 7:30.

Po terenie objętym ewakuacją jeździły radiowozy policyjne i funkcjonariusze informowali o konieczności ewakuacji.

Mieszkańcy mogą wracać do domów

Około godziny 11:00 Urząd Miasta we Wrocławiu poinformował o zakończeniu ewakuacji. „Zakończono działania w rejonie ulicy Trzemeskiej. O godzinie 10:30 patrol saperski opuścił rejon prowadzonych działań. Niewybuch z okresu II wojny światowej został bezpiecznie usunięty” – poinformowało biuro prasowe ratusza. „Strefa została otwarta – mieszkańcy mogą wracać do swoich domów. Przywracany jest również ruch drogowy oraz funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Dziękujemy mieszkańcom za zrozumienie i stosowanie się do poleceń służb” – przekazali urzędnicy.

Ci, którzy nie mieli gdzie się zatrzymać na czas ewakuacji, mieli wyznaczone miejsce w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Zachodniej. Z tej możliwości skorzystało ok. 120 osób.

Wcześniej miejscy urzędnicy informowali, że niewybuch to bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Po zabezpieczeniu ładunku przez saperów, został on specjalną ciężarówką przetransportowany na poligon pod Poznaniem. Tam zostanie zdetonowany.

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