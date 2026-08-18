Dopłacą Polakom do urlopu. Ujawniono, kto dostanie bon turystyczny na 300 zł

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna poinformowała, że „już wkrótce będzie można zaplanować jesienny wypoczynek w regionie z wykorzystaniem lokalnego Czeku Turystycznego 2026”. Jak wyjaśniono „trwają przygotowania do uruchomienia programu, w ramach którego będzie można otrzymać bon o wartości 300 zł, stanowiący dofinansowanie do usługi noclegowej realizowanej na terenie województwa”.

Czek na jesienny wypoczynek. Będą mogły skorzystać trzy grupy

Z czeku będą mogli skorzystać pełnoletni Polacy należący do jednej z grup objętych programem. Chodzi o seniorów, którzy w dzień generowania bonu będą mieć ukończony 60. rok życia oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny, która będzie ważna i aktywna. W tych wypadkach czeki są współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz W-M ROT.

Ostatnia grupa jest otwarta, w tym wypadku istnieje tylko finansowanie ze środków Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Bon będzie miał formę elektronicznego kodu, przypisanego do uczestnika. Będzie można go wykorzystać na jedną rezerwację, obejmującą co najmniej dwa noclegi, w jednym z obiektów uczestniczących w programie i wyłącznie podczas jednej z trzech wskazanych tur.

Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny 2026. W-M ROT przedstawiła wstępne informacje

Rezerwacji należy dokonać po wygenerowaniu czeku bezpośrednio w wybranym obiekcie noclegowym – np. telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Bon turystyczny nie będzie mógł być wykorzystany za pośrednictwem zewnętrznych portali i serwisów rezerwacyjnych. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jeden czek w całym okresie obowiązywania programu.

Jeśli nie zostanie wykorzystany to nie będzie można go przedłużyć, ponownie wygenerować, wykorzystać w kolejnej turze, ani otrzymać inny. Tury wstępnie zaplanowano od 30 września do 18 października, od 20 października do 8 listopada i od 10 do 30 listopada. Nabór wniosków rozpocznie się dzień przed daną turą. Szczegółowe informacje dotyczące programu mają być znane od początku września.

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