Skandal podczas pogrzebu, poszło o zawartość koperty. Biskup interweniuje

O księdzu Paszyńskim zrobiło się głośno na początku sierpnia, kiedy Radio Wrocław nagłośniło relację parafian. Kapłan miał odmówić pogrzebu jednej z rodzin z własnej parafii. Wierni twierdzą, że chodziło o zbyt małą kwotę, przekazaną mu w kopercie. Duchowny miał zażądać większych pieniędzy, a dodatkowo oburzać się na wybór innego zakładu pogrzebowego niż ten, który sam rekomendował.

Ksiądz nie chciał odprawić pogrzebu. Skandal w Starczówku

– Zabrałem te kopertę i na szybko szukałem innego księdza – opowiadał członek rodziny zmarłej kobiety. W Radiu Wrocław parafianie opowiadali, że pieniądze na remonty świątyni były na nich wymuszane już wcześniej. – Jeśli nie zapłacisz, to nie dostaniesz zaświadczenia, nie ochrzczę dziecka itp. Rada Parafialna wymieniła ławki, nie mając na to pieniędzy, a potem wymusza wpłatę od nas – podkreślano.

Proboszcz zdecydował się na zorganizowanie pogrzebu dopiero po radykalnej reakcji wiernych. – Jak na jakimś filmie. Pół rodziny poszło najpierw błagać księdza na zakrystię, aby udzielił tej posługi. Szwagier w pewnym momencie wyszedł z zakrystii, że ksiądz się kazał wynosić wszystkim z kościoła, więc wszyscy żeśmy ruszyli, połowa kościoła do zakrystii. Jak ksiądz to zobaczył, to już chyba się wystraszył i zaczął się ubierać – opowiadała kobieta obecna przy zdarzeniu.

Ostatecznie msza z pochówkiem się odbyła, ale w rozmowie z dziennikarzami podkreślano, że ksiądz zrobił to w sposób „arogancki”, pomijając całkowicie kazanie i nie wspominając ani razu o zmarłej. Jego zachowanie zgłoszono do wrocławskiej kurii.

Wrocławska kuria reaguje na zachowanie proboszcza

– Ta sprawa jest traktowana z należytą powagą i zapewniam, że nie będzie w żadnym zakresie zlekceważona. Musimy najpierw przeprowadzić te czynności wyjaśniające, bo dopiero one pozwolą na obiektywną ocenę sytuacji i po ich zakończeniu zostaną podjęte decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kanonicznego – mówił rzecznik Archidiecezji Wrocławskiej Maciej Rajfur.

Ten sam rzecznik poinformował później o odejściu duchownego. – Arcybiskup Józef Kupny przyjął rezygnację księdza proboszcza Andrzeja Paszyńskiego z urzędu proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starczówku. Proboszcz swój urząd będzie pełnić jeszcze do 31 sierpnia bieżącego roku – przekazał Radiu Wrocław. Dodawał, że nie wyznaczono jeszcze nowego księdza na to miejsce.

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