Przyjaciółka Iwony Wieczorek przerwała milczenie. Ujawniła treść ostatniego SMS-a

Od zaginięcia Iwony Wieczorek minęło 16 lat, ale prokuratura nadal próbuje ustalić, co wydarzyło się tamtej nocy. W lipcu 2026 r. Onet poinformował, że śledczy zdobyli nowy dowód dotyczący czasu i miejsca pobytu dziewczyny w Parku Reagana. Prokuratorzy zastrzegli, że nie chodzi o zeznania świadków. Nie ujawnili jednak, czym dokładnie jest pozyskany materiał ani w jaki sposób może wpłynąć na dalszy bieg śledztwa.

„To musi się skończyć”. Przyjaciółka Iwony przerywa milczenie

W materiale programu „Uwaga!” w TVN głos zabrała Katarzyna, przyjaciółka zaginionej. Kobieta przyznała, że trudno jej pogodzić się z myślą, iż za zniknięciem Iwony mogła stać znana jej osoba. Podkreśliła jednak, że to jedynie jej przypuszczenie.

— To musi się skończyć. Nie wyobrażam sobie, że będzie to trwać i trwać, i nie dowiemy się, co się z nią stało — powiedziała.

Ostatnie popołudnie przed zaginięciem. „Była podekscytowana”

Katarzyna po raz ostatni widziała Iwonę 16 lipca 2010 r. Przyjaciółki spędziły popołudnie na plaży, gdzie oglądały mecz beach soccera swoich znajomych. Około godz. 16 wróciły tramwajem.

Według jej relacji Iwona cieszyła się na wieczorne wyjście. Planowała przygotować się do imprezy, zrobić fryzurę i makijaż. Nic nie wskazywało, że może wydarzyć się coś niepokojącego.

Ostatni SMS od Iwony Wieczorek zawierał tylko jedno słowo

Gdy Iwona wychodziła z klubu, Katarzyna już spała. Nie wiedziała o kłótni ani o żadnym zagrożeniu. Dopiero później zobaczyła krótką wiadomość od przyjaciółki: „Zadzwoń”. Katarzyna przyznaje, że przez lata obwiniała się, że wtedy się nie obudziła. Jej zdaniem rozmowa mogła zmienić przebieg wydarzeń – mogłaby zamówić Iwonie taksówkę albo po nią wyjść. To jednak pytanie, na które do dziś nie ma odpowiedzi.

Mimo kolejnych analiz i powracających tropów los Iwony Wieczorek nadal pozostaje nieznany. Nowy dowód daje nadzieję na przełom, ale prokuratura na razie nie informuje, czy przybliżył śledczych do rozwiązania jednej z najbardziej tajemniczych spraw zaginięcia w Polsce.

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