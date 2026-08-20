Trzy tony śniętych ryb w Kanale Gliwickim. Służby biją na alarm

Od soboty z Kanału Gliwickiego wyłowiono około trzech ton martwych ryb – poinformowały Wody Polskie w Gliwicach. Tylko w środę z VI sekcji kanału usunięto 947 kg ryb, przede wszystkim leszczy, karpi i karasi. Na pozostałych sekcjach drogi wodnej nie stwierdzono śniętych ryb. Służby regularnie kontrolują jednak kanał i Dzierżno Duże.

Złota alga zaatakowała. Stężenie wyniosło 547 mln komórek

Bezpośrednią przyczyną śnięcia ryb jest złota alga, czyli Prymnesium parvum. W poniedziałek jej stężenie w VI sekcji Kanału Gliwickiego wynosiło 547 mln komórek w litrze wody.

Zakwity tego glonu mogą wytwarzać toksyny groźne dla organizmów skrzelodysznych. Naukowcy uznali złotą algę za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 r. Doprowadziła ona również do masowego śnięcia ryb w Dzierżnie Dużym w 2024 r.

Zakaz korzystania z Kanału Gliwickiego. Czego nie wolno robić?

Wojewoda śląski Marek Wójcik wprowadził zakaz korzystania z VI sekcji Kanału Gliwickiego. Nie wolno tam wchodzić do wody, kąpać się, łowić ani spożywać ryb. Zakaz obejmuje także pojenie zwierząt, podlewanie, sporty wodne i inne działania wymagające bezpośredniego kontaktu z wodą.

Wody Polskie zakazały również żeglugi w V sekcji. Jak tłumaczono, falowanie wywołane ruchem jednostek mogłoby doprowadzić do przedostania się wody zawierającej złotą algę do Dzierżna Dużego. Przepływ wody z V i VI sekcji został zatrzymany. Po opadach deszczu i wzroście poziomu wody przygotowano także podwyższenie zastawek jazu łączącego kanał ze zbiornikiem. Ma to pozwolić na zatrzymanie większej ilości wody i ograniczyć niekontrolowany przepływ do Dzierżna Dużego.

Służby deklarują, że są gotowe wykorzystać nadtlenek wodoru. Podczas eksperymentu na Kłodnicy w 2024 r. substancja zmniejszyła liczebność złotej algi o ponad 90 proc. Nie stwierdzono negatywnego wpływu odpowiednio dobranego stężenia na florę i faunę rzeki.

Dlaczego złota alga rozwija się w Kanale Gliwickim?

Rozwojowi glonu sprzyjają stagnacja i nagrzewanie wody podczas upałów oraz jej wysokie zasolenie. Według ustaleń NIK kopalnie z województwa śląskiego wprowadzały w latach 2020-2023 do dorzeczy Odry i Wisły średnio 183 mln metrów sześciennych wód dołowych rocznie. Oznaczało to około 1,5 mln ton chlorków i siarczanów w ciągu roku.

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